Маркевич про работу в сборной: "Не хочу дважды входить в одну и ту же реку"

Наставник бронзового призера чемпионата Украины по футболу сезона 2015/16 днепропетровского "Днепра" Мирон Маркевич категорически отверг предположения о том, что он может возглавить сборную Украины после Евро-2016, сообщает SportArena со ссылкой на eurosport.onet.pl.

«Я уже работал в этой роли. Не хочу дважды входить в одну и ту же реку. Скорее всего, сборную возглавит Андрей Шевченко», — сказал Маркевич.

Как сообщалось ранее, матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы станет последним на своем посту для главного тренера сборной Украины Михаила Фоменко.

Наиболее вероятной кандидатурой на пост главного тренера сборной Украины в ФФУ считают Андрея Шевченко, который на данный момент является помощником Фоменко.

65-летний Маркевич уже возглавлял желто-синих с февраля по август 2010 года, но покинул эту должность из-за разногласий с Федерацией футбола Украины.