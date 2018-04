Евро-2016, 3-й тур, Украина - Польша - 0:1: хронология матча

Сегодня в Марселе состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2016, в котором сборная Украины сыграет с командой Польши.

Это будет последний матч нашей команды на турнире.

Сборная Украины проиграла в первых двух матчах группового этапа Евро-2016, уступив Германии (0:2) и Северной Ирландии (0:2). Сине-желтые стали первыми из всех сборных, кто вылетел с чемпионата Европы. Сегодняшний матч против сборной Польши не будет иметь для украинской команды никакого турнирного значения.

Этот матч также примечателен тем, что станет последним у руля сборной для главного тренера команды Михаила Фоменко. «Да, это мой последний матч со сборной Украины. Какой смысл продолжать работу, если не выполняется задача, которая ставится перед тренером», — заявил тренер накануне в эфире телеканала Украина.

До сегодняшнего дня команды провели шесть матчей, как официальных, так и товарищеских. И преимущество в статистике на стороне сборной Украины - 3 победы при 2 ничьих и 1 поражении. Разница голов - 8:6.

Последние два матча прошли в рамках отбора к ЧМ-2014 и, по иронии судьбы, это были первые значимые успехи команды при тренере Михаиле Фоменко. Украинцы выиграли в Польше 3:1, а спустя полгода повторили свой успех уже в родных стенах - 1:0. Тогда команда дошла до плей-офф отборочного турнира, где по сумме двух матчей уступила Франции.

Сегодня, явными фаворитами противостояния уже являются игроки сборой Польши.

На котировках букмекерских контор ставки на победу "кадры" принимаются со средним коэффициентом 1,95 к 1, в то время как на ничью - 3,3 к 1, а на победу украинцев - 4,5 к 1.

Матч Украина - Польша начнется в Марселе в 19.00 по киевскому времени.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Украина".

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Матч начнется через 15 минут.

Час назад стали известны стартовые составы команд. Начнем, конечно, с Украины.

12. Андрей Пятов - 2. Богдан Бутко, 3. Евгений Хачериди, 5. Александр Кучер, 17. Артем Федецкий - 6. Тарас Степаненко, 14. Руслан Ротань - 7. Андрей Ярмоленко, 10. Евгений Коноплянка, 21. Александр Зинченко - 8. Роман Зозуля.

Как видим, Михаил Фоменко сделал пять замен в основном составе. Богдан Бутко, Александр Кучер и Руслан Ротань дебютируют на Евро-2016.

Состав сборной Польши:

22. Лукаш Фабиански — 2. Михал Паздан, 3. Артур Енджейчик, 4. Тиаго Ционек, 15. Камил Глик — 6. Томаш Йодловец, 10. Гжегож Крыховяк, 19. Петр Зьелиньски, 21. Бартош Капустка — 7. Аркадиуш Милик, 9. Роберт Левандовски.

Капитаном сборной Украины сегодня будет Руслан Ротань. Ожидаемо.

Команды выходят на поле стадиона "Велодром".

Как говорилось ранее, сегодня сборную Украины с трибун будет поддерживать Петр Порошенко.

Прозвучали гимны стран, и футбол вот-вот начнется.

За матчем между Северной Ирландией и Германией мы также будем следить. Пусть даже Украине ничего в турнирном плане не светит.

Матч начался!

1. Резонно, что со старта матча ни одна из команд не пошла в наступление.

3. Аркадиуш Милик опасно пробивал по воротам Пятова, но наш кипер на месте.

4. И снова очень опасно у ворот Украины. Левандовски с убойной позиции пробил выше ворот.

5. Ярмоленко делал подачу с фланга, и у ворот Польши возник сумбур. Увы, момент закончился ничем.

Из хорошего: несмотря на провал сборной Украины на Евро, сегодня у нас в Марселе неплохая поддержка. Вот фото за несколько минут до старта матча:

7. Степаненко отправлял Бутко по левому флангу, но прострел нашего защитника заблокировали.

9. Отличная атака сборной Украины! Сначала пробивал по воротам Роман Зозуля, а потом Андрей Ярмоленко. Увы, неудачно.

10. Поддержка Польши на стадионе, конечно, внушительнее.

11. И снова Украина идет в атаку. Последние пять минут команда Фоменко выглядит внушительно.

12. Поддержка сборной Польши, конечно, выглядит внушительнее:

14. Продолжает работать над своими атаками украинцы. Пока неплохо выглядят наши.

15. Ярмоленко упал в штрафной площади Польши! Увы, пенальти арбитр ставить не решился.

17. Ротань блестящим пасом вывел Ярмоленко на свидание с Фабиански, но лидер "Динамо" умудрился запороть момент.

Иностранные медиа друг за другом постят в свои Twitter-аккаунты украинскую болельщицу. И правда хороша девушка :)

19. Польша провела опасную атаку, но удара дело не дошло.

21. Теперь Роберт Левандовски пробивал по воротам Украины - чуть-чуть мимо. Пронесло...

22. Теперь Зозуля падал в штрафной площадке Польши. Но, судя по всему, фола там не было.

Немного фото вам в онлайн:

24. Слышно, как трибуны скандируют "Ук-ра-и-на!" Приятно!

25. Федецкий издали пробивал по воротам Фабиански. Вратарь Польши сыграл надежно.

26. Ротань грубо сыграл против Капустки и получил желтую карточку. Первое предупреждение в матче.

27. Украина просто контролирует мяч на своей половине поля.

28. Коноплянка сделал подачу с фланга, но маленький Зозуля верховую борьбу в штрафной проиграл.

29. Коноплянка пробивал издали по воротам - слабо и немного неточно.

Ярмоленко после выхода один на один с Фабиански..

When you miss an absolute sitter... Andriy Yarmolenko is not a happy man! https://t.co/nY3vqa7G0W #UKRPOL pic.twitter.com/bDf1pqiCAY

32. Слегка успокоилась у нас игра.

33. Чуть-чуть не прошла передача на Коноплянку на левый фланг. Женя мог выходить один на один...

34. Тем временем, Германия забила гол Северной Ирландии. Марио Гомес отметился.

Положение команд в группе С на нынешнюю минуту выглядит так:

1. Германия - 7 очков

2. Польша - 5 очков

3. Северная Ирландия - 3 очка

4. Украина - 1 очко.

36. Украина продолжает владеть мячом как на своей, так и на чужой половине поля. Но в последние минуты без моментов.

37. Потенциально опасная атака Украины по правому флангу с участием Ротаня, Федецкого и Ярмоленко завершилась без удара по воротам.

39. И снова очень опасно было у ворот Фабиански. Коноплянка прошел к штрафной площадке соперника черех центр поля, отдал на Бутко, но прострел у Богдана не вышел. Как и последующий нелепый удар от Коноплянки.

41. По ногам получил Андрей Ярмоленко от Енджейчика. Но арбитр почему-то решил обойтись без карточки.

42. Польша сегодня выглядит блекло в атаке. Наверное, в том числе, из-за отсутствия мотивации.

43. Нам пишут, что Украина нанесла шесть ударов по воротам за тайм, а Польша - 5. По ударам в створ мы также ведем - 2:1. Только голов нет.

44. Федецкий делал прострел вникуда с правого фланга.

45. Йодловец пробил по воротам Пятова - слишком просто для нашего вратаря.

45+1. Федецкий сбил Левандовски, и Польша заработала штрафной. Стандарт, впрочем, ни к чему не привел. Первый тайм окончен.

Вот так Марио Гомес забивал сборной Северной Ирландии. Учись, Украина...

Кстати, если сегодня Украина не забьет, то установит антирекорд чемпионатов Европы как первая команда, которая не забивала в пяти подряд матчах этого турнира. Да-да, два гола Андрея Шевченко в ворота сборной Швеции на Евро-2012 остаются единственными для Украины в истории чемпионатов Европы.

Команды уже вышли на второй тайм.

Замена у сборной Польши. Якуб Блащиковски выходит вместо Петра Зьелински.

Матч возобновлен!

46. Украина быстро заработала угловой, но после его подачи Хачериди чуть-чуть не дотянулся до мяча.

47. Левандовски пытался вырваться на свидание с Пятовым, но сразу два украинских защитника его заблокировали.

48. Снова скандируют украинские болельщики. Поляков больше, но их почти не слышно!

49. После подачи с фланга Зинченко пробивал головой по воротам Польши. Но, увы, неточно.

Любопытно, что в первом тайме польские фанаты зажигали файер. В трансляции это не показали, но фотокорры все зафиксировали.

51. Блащиковски упал в противоборстве с Кучером. Фола не было.

53. Йодловец отдавал опасную передачу на Левандовски в штрафной площадке Украины. Но Хачериди сориентировался в эпизоде первым.

54. ГОООЛ! Якуб Блащиковски после розыгрыша углового ворвался в штрафную украинцев, обыграл Ротаня и поразил дальнюю девятку ворот Пятова.

56. Капустка едва не забил нам второй гол. После прохода по левому флангу полузащитник пробил чуть мимо ворот.

Кстати, положение в группе С теперь выглядит так:

Германия - 7 очков

Польша - 7 очков

Северная Ирландия - 3 очка

Украина - 0 очков.

58. Украина после пропущенного мяча віглядит обескураженно...

60. Капустка получил желтую карточку за удар по ногам Ярмоленко.

61. Зинченко пробивал по польским воротам издали - неточно и неопасно.

63. Ярмоленко сбрасывал мяч под удар Коноплянке, но Женя пробил немного неточно. Первый момент сборной Украины во втором тайме.

64. Украина постепенно возвращает себе инициативу.

Гол Якуба Блащиковски:

Milik with a decisive ball in for Blaszczykowski who produces this delightful finish to put Poland ahead #EURO2016pic.twitter.com/DZsVhEvvom