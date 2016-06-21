Селезнев: "Я видел, как поддерживают сборную - "все уроды, козлы и деревянные"

Форвард сборной Украины Евгений Селезнев возмутился реакцией украинских болельщиков и журналистов на выступление национальной команды на Евро-2016. Об этом он сказал в интервью Xsport.ua.

"Я не хочу говорить? А что вам говорить? Я что-то скажу, через день выйдет интервью, что "шо он здесь рассказывает, зачем он нужен". Мы же все люди тут. Каждому надо немного…

Я же видел, как вы нас поддерживаете - что "все уроды, все козлы, все деревянные". Ну как неправда? Ну что я не читаю, нет? Что всех утопить в мешок с моста? Нет, ну мы понимаем, что мы виноваты, никто с нас вины не снимает. Мы сами виноваты в этом поступке. Но то, что на нас столько вылилось... Ну, честно, нужно хотя бы чуть-чуть уважать - уже не как футболистов, а просто как людей.

Мы не думаем об отпуске, мы хотим сыграть эту игру [с Польшей], и сыграть ее хорошо, показать, что действительно мы не зря сюда приехали. И вот говорят, что мы проиграли пастухам. Ну это не совсем так. Совсем не правильно. Это даже как-то некорректно", - считает Селезнев.

Напомним, матч между сборными Украины и Польши состоится сегодня в Марселе на стадионе "Велодром". Начало встречи - 19:00.