Степаненко объяснил провал сборной на Евро: "Во второй английской лиге команды вдвое сильнее, чем в УПЛ"

12:26, 21 июня 2016
Евро 2016
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Полузащитник сборной Украины посетовал на низкий уровень отечественного чемпионата.

Reuters

Одной из причин провала сборной на Евро стал низкий уровень УПЛ, заявил полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко в эфире телеканала "Футбол".

"Футболисты сборной играют в украинском чемпионате, слабее которого сейчас тяжело найти. У нас 10 команд в турнире играют сзади и ждут ставки-переставки, сдачи-пересдачи. Им не платят. Они ждут матчей с «Шахтером» и «Динамо», когда им подвезут деньги, чтобы хоть немного заработать", - отметил игрок сборной Украины.

"В командах играют молодые ребята по 20 лет. Когда у тебя мяч, то можно хоть 10 секунд принимать решение, обводить одного, второго", - продолжил Степаненко.

"Да, мы должны были обыграть Северную Ирландию, но называть их «пастухами» неправильно. Люди играют во второй английской лиге, а там команды вдвое сильнее, чем в УПЛ", - подытожил игрок "Шахтера".

Как сообщал УНИАН, сборная Украины проиграла два стартовых матча на Евро и первой из участниц турнира лишилась всех шансов на продолжение борьбы в плей-офф. сегодня команда проведет заключительную игру чемпионата Европы в рамках 3-го тура группового этапа - против сборной Польши.

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