В Puma объяснили, почему рвались футболки сборной Швейцарии

Футболисты сборной Швейцарии вышли на матч чемпионата Европы в форме, произведенной из бракованного материала, из-за чего в течение игры были порваны четыре футболки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на объяснение немецкого производителя спортивной одежды.

"Мы в срочном порядке провели экспертизу формы, в которой швейцарцы играли в воскресенье. Анализ показал, что футболки были сделаны из материала, при производстве которого был допущен брак. Такое могло произойти из-за того, что была нарушена технология производства по одному из параметров - температуре, давлению или времени", - говорится в заявлении компании Puma.

При этом подчеркивается, что дефектный материал использовался в ограниченном числе футболок сборной Швейцарии. "Мы проверили форму всех сборных, которые играют в Puma на чемпионате Европы (Швейцария, Италия, Чехия, Словакия, Австрия), и можем гарантировать, что впредь такое не повторится", - сообщили в компании, добавив, что форма для чемпионата Европы была произведена в Турции.

Как сообщал УНИАН, во время матча заключительного тура группового этапа против сборной Франции футболистам сборной Швейцарии четыре раза пришлось менять игровые футболки, которые рвались после борьбы с соперниками.