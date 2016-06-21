Порошенко планирует посетить матч Украина - Польша

Президент Украины Петр Порошенко планирует сегодня, 21 июня, посетить Марсель и поддержать сборную Украины в матче с Польшей. Об этом сообщает Matchday.com.

По информации издания, представители УЕФА получили уведомление о том, что планируется присутствие Петра Порошенко на матче в Марселе. Поэтому, с большой долей вероятности, в последнем матче на Евро сборная Украины получит поддержку в лице президента страны.

После двух поражений на Евро-2016 от Германии и Северной Ирландии сборная Украины потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата.

Сегодняшняя игра, которая начнется в 19:00, не будет иметь для украинской команды никакого турнирного значения.