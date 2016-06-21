Порошенко планирует посетить матч Украина - Польша
10:57, 21 июня 2016Евро 2016
927
Президент Украины поддержит сборную в ее последнем матче на Евро-2016.
Порошенко собирается на футбол в Марсель / Facebook Святослава Цеголко
Президент Украины Петр Порошенко планирует сегодня, 21 июня, посетить Марсель и поддержать сборную Украины в матче с Польшей. Об этом сообщает Matchday.com.
По информации издания, представители УЕФА получили уведомление о том, что планируется присутствие Петра Порошенко на матче в Марселе. Поэтому, с большой долей вероятности, в последнем матче на Евро сборная Украины получит поддержку в лице президента страны.
После двух поражений на Евро-2016 от Германии и Северной Ирландии сборная Украины потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата.
Сегодняшняя игра, которая начнется в 19:00, не будет иметь для украинской команды никакого турнирного значения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter