Украина - Польша, 19.00: где смотреть матч
Сегодня сборная Украины проведет заключительную игру на Евро-2016.
Сегодня во французском Марселе сборная Украины проведет свой заключительный матч Евро-2016. Соперником команды Михаила Фоменко станет сборная Польши.
Украинцы проиграли два первых матчах группового этапа и досрочно, первыми среди всех команд-участниц турнира лишились всех шансов на продолжение борьбы в плей-офф.
Последний матч нашей сборной на Евро покажут в многочисленных фан-зонах и по ТВ.
В Киеве, в частности, матч можно будет увидеть в большой компании на следующих локациях:
- на Почтовой площади;
- на Оболонской набережной (недалеко от к гольф-клуба);
- на Спортивной площади (возле Дворца Спорта);
- на Троицкой площади (рядом с НСК "Олимпийский");
- на Трухановом острове.
По ТВ матч покажет телеканал "Украина".
Начало игры Украина - Польша в 19.00 по киевскому времени.