УЕФА оштрафовал Хорватию на 100 тысяч евро - BBC
03:16, 21 июня 2016Евро 2016
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УЕФА оштрафовал футбольную федерацию Хорватии на 100 тысяч евро за беспорядки, устроенные болельщиками этой сборной на матче между командами Хорватии и Чехии в минувшую пятницу.
REUTERS
Об этом сообщает BBC Украина.
После того, как хорватские болельщики начали швырять на поле файеры, арбитр Марк Клаттенбург решил вывести игроков обеих команд с поля.
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Хорватской футбольной федерации, кроме того, запретили продавать билеты болельщикам, определенным как "хулиганы".
REUTERS
На хорватов наложили второй по величине штраф на турнире. Лидерство здесь держат россияне, которых после матча со сборной Англии оштрафовали на 150 тысяч евро.
Матч между хорватами и чехами закончился вничью 2:2. Обе команды перед последним туром не потеряли шансы на выход в плей-офф Евро-2016.
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