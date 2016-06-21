УЕФА оштрафовал Хорватию на 100 тысяч евро - BBC

Об этом сообщает BBC Украина.

После того, как хорватские болельщики начали швырять на поле файеры, арбитр Марк Клаттенбург решил вывести игроков обеих команд с поля.

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Хорватской футбольной федерации, кроме того, запретили продавать билеты болельщикам, определенным как "хулиганы".

На хорватов наложили второй по величине штраф на турнире. Лидерство здесь держат россияне, которых после матча со сборной Англии оштрафовали на 150 тысяч евро.

Матч между хорватами и чехами закончился вничью 2:2. Обе команды перед последним туром не потеряли шансы на выход в плей-офф Евро-2016.