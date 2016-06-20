Евро-2016: Уэльс разгромил Россию и выбил ее из турнира

В Тулузе завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, в котором сборная Уэльса разгромила команду России со счетом 3:0 и вышла в плей-офф соревнований.

Судьба матча была решена уже в первой половине первого тайма.

Валлийцы лишь в начале игры присматривались к сопернику, а затем, спустя десять минут после начала игры полностью взяли инициативу в свои руки. На 11-й минуте россияне не смогли грамотно сыграть в обороне и ошиблись при создании положения "вне игры", упустив Аарона Рэмси, перекинувшего мяч через вратаря россиян Игоря Акинфеева - 1:0. А спустя 9 минут, на 20-й, уже Нэйл Тэйлор вышел на ударную позицию и со второй попытки поразил ворота россиян.

После перерыва подопечные Леонида Слуцкого попытались переломить ход игры, но соперник защищался грамотно и безошибочно. А в середине тайма, на 67-й минуте, Гаррет Бэйл забил третий гол в ворота россиян.

Таким образом, Уэльс набрал 6 очков и вышел в плей-офф - 1/8 финала. Сборная России с 1 набранным очком осталась на последнем месте.

Россия - Уэльс - 0:3 (0:2)

Голы: Рэмси 11, Тейлор Н. 20, Бэйл 67

Р: Акинфеев, Смольников, Березуцкий В. (Березуцкий А., 46') , Игнашевич, Глушаков, Мамаев, Широков (Головин, 52'), Комбаров Д., Кокорин, Смолов (Самедов, 70'), Дзюба

У: Хеннесси, Гантер, Тейлор Н., Дэвис Б., Честер, Уильямс Э., Аллен (Эдвардс Д., 74'), Рэмси, 16. Ледли (Кинг Э., 76'), Бэйл (Чёрч, 84), Воукс

Предупреждения: Мамаев 64'