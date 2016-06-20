Из Франции выдворили еще троих российских болельщиков

Власти Франции приняли решение отправить в Москву троих болельщиков из России. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России во Франции Сергей Паринов, передает "ТАСС".

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"Среди тех, кто был выдворен сегодня с территории Франции в Россию, - девушка, в машине которой при проверке полицией была обнаружена бейсбольная бита, и двое мужчин, задержанных за драку за день до матча сборных России и Словакии", - сказал он.

Один из высланных мужчин был приговорен французским судом к трем месяцам тюремного заключения условно с отсрочкой на пять лет и к запрету на въезд во Францию сроком на год.

Как сообщал УНИАН, после окончания матча между сборными Англии и России в Марселе драка между фанами вспыхнула прямо на трибунах стадиона "Велодром".

Около 30 российских болельщиков прорвали оцепление стюардов и побежали в сектор с английскими фанатами. Они хотели сорвать флаги и начали закидывать англичан разными предметами. В дело вмешались стюарды, и диктор несколько раз на русском языке попросил россиян угомониться.

Кроме того, до и после матча драки происходили за пределами стадиона, на улицах Марселя, где проходила игра.

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Российского футбольного союза. В компетенцию УЕФА не входит разбирательство по поводу беспорядков за пределами стадиона.

Позже в прокуратуре Марселя сообщили, что в устроенных футбольными фанатами массовых столкновениях в субботу, 11 июня, принимали участие около 150 россиян, специально натренированных для участия в драках.