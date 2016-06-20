Фоменко: "Просим наших болельщиков извинить нас за невыход из группы"

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко от лица команды попросил извинений перед украинскими болельщиками за неудачное выступление на Евро-2016. Это случилось во время пресс-конференции перед матчем с Польшей, сообщает dynamo.kiev.ua.

"У нас сейчас непростая ситуация в стране. Само собой, это отражается на футболе, на уровне чемпионата Украины. Это цепная реакция, которая привела к тому, что нам не удалось решить задачу выхода из группы. Просим наших болельщиков извинить нас за это. Надеюсь, что в дальнейшей своей работе мы улучшим отношения между сборной Украины и болельщиками", - заявил Фоменко.

Специалист также добавил, что перед игрой с Польшей травмированных среди украинских футболистов нет. При этом тренерский штаб собирается сделать несколько замен в стартовом составе команды.

"Травмированных нет, все здоровы и готовятся к матчу. Сегодня у нас еще есть одна тренировка. Все ребята прекрасно понимают, на каком футбольном форуме они находятся. Так что, надеюсь, все они будут завтра стараться исправить допущенные ошибки и сыграть так, как они хотели это сделать изначально", - сказал тренер.

При этом, Фоменко не подтвердил, что покидает сборную Украины сразу после чемпионата Европы.

"Попрощаться у нас еще будет время — после матча с Польшей. После всех неприятных событий, которые с нами происходили на Евро-2016, нужно будет время на переосмысление произошедшего. А уже потом будем принимать какое-то решение", - добавил Фоменко.

Напомним, матч между сборными Украины и Польши состоится завтра, 21 июня, в Тулузе. Начало встречи - 19:00.