Тренер сборной Польши Навалка: "Украина не имеет шансов на плей-офф, но сыграет за честь своей страны"

Сборная Украины в матче против Польши будет бороться за свою честь. Так считает главный тренер сборной Польши Адам Навалка, о чем заявил на предматчевой пресс-конференции, сообщает Sport Arena.

"Я не знаю, как завтра сыграет Украина, но нам надо быть готовым ко всем вариантам. Что касается состава, то мы очень внимательно наблюдаем за всеми игроками и детально разбираем стратегию украинцев. Сборная Украины — серьезный соперник, что эта команда доказала в матче с Германией. Украинцы проводили хорошие атаки, имели голевые моменты и выглядели достойно. Да, они уже не имеют шансов на плей-офф, но будут играть за честь своей страны", - заявил Навалка.

Наставник поляков также добавил, что его команда подходит к матчу с максимальной ответственностью.

"Мы настраиваемся максимально на игру, не давая себе поблажек. Мы подходим к каждому матчу с таким принципом, и поединок с Украиной не станет исключением. Несмотря на предыдущие матчи, мы знаем, что Украина — хорошая команда, на которую нам надо настроиться как можно лучшим образом", - добавил польский специалист.

Напомним, матч сборных Украины и Польши состоится завтра, 21 июня, в Тулузе. Начало встречи - 19:00.