Евро-2016, 3-й тур, Россия - Уэльс - 0:3: хронология матча

Сегодня на чемпионате Европы во Франции наступил день "Икс" для сборной России - для выхода в 1/8 финала турнира команде нужно обязательно побеждать крепкий Уэльс.

У валлийцев, впрочем, также есть мотивация. Есть вариант, при котором команда Криса Коулмэна не попадает даже в первую тройку команд турнира. Но, скорее всего, Уэльс устроит и ничья.

Сейчас положение команд в группе выглядит так:

1. Англия - 4 очка;

2. Уэльс - 3 очка;

3. Словакия - 3 очка;

4. Россия - 1 очко.

В данной игре для валлийских болельщиков будет еще один принципиальный момент. В свое время именно сборная России в драматическом противостоянии не позволила Уэльсу выйти на Евро-2004. Поскольку для валлийцев, любой выход на крупный турнир является серьезным событием, они, конечно же, помнят о том фиаско.

"Выступать на таком форуме — это волнительно, но какого-то дополнительного давления не испытываем. Есть ощущение крайне важного события в моей жизни, жизни команды, которая многое прошла даже за короткий промежуток времени", — заявил перед матчем Леонид Слуцкий.

"Не мне оценивать игру сборной России, ее форму, - сказал перед матчем главный тренер Уэльса Крис Коулмэн. - Соперник хорош. Но нас больше волнует своя команда. Мы прекрасно понимаем, что им нужна победа и что предстоит очень сложный матч. Русских много критиковали, но ведь они играли с сильными соперниками".

Интересно, что букмекеры оценивают шансы команд как равные. На победу сборных России и Уэльса можно сделать ставку с коэфициентом 2,8. Ничья оценивается в 2,9 балла.

Матч Россия - Уэльс состоится в Тулузе и начнется в 22.00 по киевскому времени.

ТВ-трансляцию игры проведет ТК "Украина".

Здравствуйте, уважаемые болельщики. Через несколько минут начнется матч между Россией и Уэльсом - ключевой в плане выхода команд группы В в плей-офф.

Час назад стали известны стартовые составы команд. Начнем с номинальных хозяев, России:



1. Игорь Акинфеев; 3. Игорь Смольников, 4. Сергей Игнашевич, 14. Василий Березуцкий, 23. Дмитрий Комбаров; 8. Денис Глушаков, 11. Павел Мамаев; 9. Александр Кокорин, 10. Федор Смолов, 15. Роман Широков; 22. Артем Дзюба.

Как видим, по сравнению с игрой против Словакии Леонид Слуцкий сделал четыре замены. Нет в составе Георгия Щенникова, Романа Нойштедтера, Александра Головина и Олега Шатова. Зато появились Комбаров, Широков, Мамаев и Глушаков.

Состав сборной Уэльса:

Уэльс: 1. Уэйн Хеннесси; 2. Крис Гантер, 3. Нил Тейлор, 4. Бэн Дэвис, 5. Джеймс Честер, 6. Эшли Уильямс; 7. Джо Аллен, 10. Аарон Рэмси, 16. Джо Ледли; 11. Гарет Бэйл, 18. Сэм Вокс.

Здесь Крис Коулмэн провел лишь две замены. Обращает на себя внимание отсутствие любимца валлийских фанов, форварда Хэла Робсона-Кану. Его место на поле занял Сэм Вокс.

К счастью, российские болельщики вели себя во Франции относительно спокойно. Сегодня они выделялись скорее своей нелепой одеждой. Например, вот такой:

Тем временем, звучат гимны стран-участниц.

Кстати, Россия сегодня впервые на Евро-2016 будет играть в бело-синей форме.

И еще раз напомним, что России в данном матче нужна лишь победа. Уэльс при определенном раскладе устроит даже поражение, а ничья почти гарантирует выход в 1/8 финала.

А вот еще болельщики. Привезли во Францию "русский мир".

Матч начался!

1. Стадион сразу же погнал россиян вперед.

2. А вот и первый момент в матче! Гарэт Бэйл прошел по флангу, сместился в центр и сильно пробил по воротам россиян - Акинфеев оказался на месте. Последовало добивание, но тут уже арбитр "показал" офсайд.

3. Преимущественно в центре поля проходит игра.

4. По правому флангу пытается развивать атаку россияне, но пока без особых успехов.

5. Легко можно заметить желание России забить, но кроме желания в первые пять минут ничего больше нет.

6. Пока что Уэльс больше владеет мячом. Медленно выстраивают валлийцы свои атаки.

7. Россияне едва не вывели Кокорина один на один с Хеннеси. Но Бэн Дэвис четко прочитал эпизод.

8. Теперь уже Уэльс мог создать опасность. Аарон Рэмси очень долго думал, что ему делать с мячом в атаке своей команды. В результате, сфера оказалась у Бэйла, а его удар угрозы не представлял.

10. Кокорин дал по ногам Джо Аллену. Но арбитр решил обойтись без предупреждения.

11. ГООООООООООЛ! Провал сборной России в обороне завершился выходом один на один Аарона Рэмси. Валлиец на классе разобрался с Акинфеевым.

13. На данный момент положение команд в группе В выглядит так:

1. Уэльс - 6 очков;

2. Англия - 5 очков;

3. Словакия - 4 очка;

4. Россия - 0 очков.

14. Уэльс продолжает вести работу по установке контроля над игрой.

15. Россия после гола выглядит слегка обескураженной.

16. Вокс грубо сыграл против Василия Березуцкого и заработал предупреждение. Российскому защитнику оказывают помощь.

Видео гениальной передачи Джо Аллена и гола Аарона Рэмси.

20. Констатируем, что в первые 20 минут Россия не создала ничего опасного.

21. ГООООООООООООЛ! А вот Уэльс создает! Роман Широков пытался выбить мяч из-под ног Гарета Бэйла и нечаянно вывел Нила Тэйлора на свидание с Акинфеевым. Тэйлор долго мучался, но все-таки отправил мяч в сетку. 2:0!

22. Еще один выход один на один создал Уэльс, но в этот раз судья обнаружил офсайд.

23. Продолжает доминировать Уэльс. На кураже играет команда Криса Коулмэна.

24. Россия пытается прийти в себя, удерживая мяч на своей половине поля.

25. Быстрая атака Уэльса привела к подаче с фланга и неудачному удару Вокса.

26. Обрезка защитника валлийцев завершилась острейшим моментом у ворот Уэльса. Артем Дзюба не смог переиграть Хеннесси.

29. Фан-тас-ти-ка! Гарэт Бэйл прошел все поле, обыграл нескольких соперников и выложил мяч Воксу, но тот не смог реализовать момент.

30. Как же легко игроки сборной Уэльса проходят по центру поля (!) к воротам россиян.

31. Бэйл падал в штрафной площади россиян, но арбитр пенальти не назначил. Похоже, справедливо.

32. Рэмси издали сильно пробивал по воротам Акинфеева. Вратарь перевел мяч на угловой.

34. После углового Вокс пробивал по воротам, но слишком слабо и неточно.

35. Кокорин пробивал издали, и мяч пролетел мимо ворот. Но, кажется, Хеннесси контролировал ситуацию.

36. Сегодняшняя сборная России болезненно напоминает сборную Украины в матче с североирландцами.

37. Подача на Дзюбу в штрафную площадь валлийцев завершилась свистком арбитра - офсайд.

38. Гарет Бэйл проверил мощным ударом, как там дела у Акинфеева.

40. Россия контролирует мяч на своей половине поля.

41. И снова Бэйл прошел по центру поля, обыграл Березуцкого и Игнашевича, а потом пробил по воротам. Акинфеев на месте.

42. Первый навал у ворот Уэльса! Но заканчивается все без удара.

43. Под конец тайма Уэльс отдал инициативу сопернику. Но мы-то знаем, какие опасные контратаки сегодня у валлийцев.

44. Кстати, в параллельном матче Англия и Словакия по-прежнему голов не забивали.

45. На последней минуте основного времени мяч держится на половине поля россиян.

45+1. Бэйл и Рэмси вновь создали острейший момент у ворот РФ, но Аарон не смог хорошо пробить.

45+1. Широков пробил в створ ворот Хеннесси. На этом первый там заканчивается.

Короткое резюме первого тайма: Уэльс полностью доминирует на футбольном поле, и сборная России должна быть довольна, что в течение тайма пропустила лишь два мяча. Важно отметить, что нынешние результаты в обеих параллельных матчах группы устраивают все команды, кроме России. В таком случае Уэльс и Англия попадут на плей-офф напрямую, а Словакия завоюет "хорошее" третье место.

Команды выходят на второй тайм.

Замена у сборной России. Вместо Василия Березуцкого вышел Алексей Березуцкий.

Начался второй тайм!

46. Уэльс сразу же пошел в перед и заработал угловой.

47. Бэйл снова прорвался к воротам и пробил по воротам Акинфеева. Много работы сегодня у российского кипера.

48. К слову, в параллельном матче легко ощутимым преимуществом владеет Англия. Экс-защитник англичан Рио Фердинанд уже написал, что гол в ворота Словакии - дело времени.

49. Пока что такое ощущение, что перерыв никак не повлиял на игру команд. Уэльс контролирует игру, Россия выглядит обреченной.

50. Снова провал в обороне России, но в последний момент Березуцкий заблокировал убойный прострел соперника.

52. Вместо Романа Широкова вышел Александр Головин. Не будем забывать, что именно Широков сделал голевую передачу Нилу Тэйлору, когда Уэльс забил второй мяч.

53. Акинфеев, тем временем, одел капитанскую повязку.

54. Вообще создается впечатление, что Уэльсу гораздо важнее забить мяч. Россия во втором тайме совершенно безынициативна - возможно, команда боится проиграть сопернику с разгромом и приехать на родину полностью опозоренной.

55. Бил по воротам Смолов, но без опасности для Хеннесси.

56. Бэйл вышел на свидание с Акинфеевым, но с острого угла переиграть российского вратаря не сумел. Угловой.

57. Гантер сфолил на ком-то из россиян в центре поля. Ничего особенного.

58. Головин сфолил на Джо Аллене. Опасный штрафной у ворот россиян.

59. Неточно пробил со стандарта Гарет Бэйл.

60. Россия перешла на половину поля Уэльса. Надолго ли?

62. Бэйл снова прорывался к воротам. Но до удара дело не дошло - Головин обокрал соперника вблизи штрафной площади.

63. Глушаков пробивал из-за пределов штрафной с отскоком от газона. Получилось опасно, но мимо, да и вообще Хеннесси контролировал ситуацию.

64. Мамаев получил желтую карточку за намеренный удар логтем соперника.

65. Уэльс снова был в хорошей атаке - Ледли мог расстреливать ворота Акинфеева, но не успел к мячу. Свободный удар.

66. Уэльс владеет мячом на своей половине поля и готовит атаку.

67. ГОООООООООООЛ! Третий гол забивает Гарет Бэйл. Наконец-то отличился лидер Уэльса.

68. Как и в случае с первыми двумя голами, валлиец вышел один-на-один с Акинфеевым и протолкнул мяч мимо него.

69. Комментатор шутит, что российских футболистов на самом деле во Франции нет. Есть? Как есть? А докажите!

70. Третья замена у России. Самедов вместо Смолова.

71. Мамаев придержал соперника за футболку, но судья пожалел россиянина - для него это была бы уже вторая желтая карточка.

72. Кстати, в матче Англии и Словакии по прежнему без голов.

73. Замена! Джо Аллен, проведший шикарный матч и сделавший результативную передачу, покидает поле. Вместо него появился Дэвид Эдвардс.

74. Вряд ли в этом матче мы увидим интригу. Ничего не намекает на то, что Россия может забить хотя бы гол.

77. Кокорин делал прострел с левого фланга, но адресата у передачи не было.

78. Игнашевич пробил штрафной - намного выше ворот.

Российские медиа шутят:

80. Успокоилась у нас игра. Классика жанра: одни не могут, другие не хотят.

83. Гарет Бэйл под овации публики покидает поле. Вместо него вышел Саймон Черч.

84. Уэльс уже начал играть в свое удовольствие. В ход пошли пятки.

85. Россия под конец матча создала классный момент! Мамаев делал прострел на Дзюбу, но форвард РФ с двух метров пробил выше ворот.

87. Уэльс контролирует мяч. Россия делает вид, что прессингует.

88. Рэмси чуть не сделал дубль. Воспользовался ошибкой оппонента, перехватил мяч, но забрался слишком глубоко в штрафную. Удар получился не наилучшим.

90. В конце матча Россия по-прежнему изображает атаки. Но даже войти в штрафную им не удается.

90+1. Две минуты добавил арбитр.

90+1. Удар отчаяния от Смольникова. Издалека, и очень неточно.

90+2. Дзюба пробивал по воротам - выше.

Конец матча. Рыдают валлийские болельщики от счастья. Впервые сборная Уэльса выходит в плей-офф чемпионата Европы!

Деклассированная сборная России стала третьей командой после Украины и Румынии, которая покидает Евро-2016 по окончании группового турнира.

Ну а Англия так и не смогла забить мяч Словакии. Это означает, что Уэльс занял первое место в группе, Англия - второе, а Словакия с четырьмя очками в активе имеет реальные шансы пройти в плей-офф с третьей позиции.

На этом все! До новых встреч!