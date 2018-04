Евро-2016, 3-й тур, Россия - Уэльс - 0:3: хронология матча

Сегодня на чемпионате Европы во Франции наступил день "Икс" для сборной России - для выхода в 1/8 финала турнира команде нужно обязательно побеждать крепкий Уэльс.

У валлийцев, впрочем, также есть мотивация. Есть вариант, при котором команда Криса Коулмэна не попадает даже в первую тройку команд турнира. Но, скорее всего, Уэльс устроит и ничья.

Сейчас положение команд в группе выглядит так:

1. Англия - 4 очка;

2. Уэльс - 3 очка;

3. Словакия - 3 очка;

4. Россия - 1 очко.

В данной игре для валлийских болельщиков будет еще один принципиальный момент. В свое время именно сборная России в драматическом противостоянии не позволила Уэльсу выйти на Евро-2004. Поскольку для валлийцев, любой выход на крупный турнир является серьезным событием, они, конечно же, помнят о том фиаско.

"Выступать на таком форуме — это волнительно, но какого-то дополнительного давления не испытываем. Есть ощущение крайне важного события в моей жизни, жизни команды, которая многое прошла даже за короткий промежуток времени", — заявил перед матчем Леонид Слуцкий.

"Не мне оценивать игру сборной России, ее форму, - сказал перед матчем главный тренер Уэльса Крис Коулмэн. - Соперник хорош. Но нас больше волнует своя команда. Мы прекрасно понимаем, что им нужна победа и что предстоит очень сложный матч. Русских много критиковали, но ведь они играли с сильными соперниками".

Интересно, что букмекеры оценивают шансы команд как равные. На победу сборных России и Уэльса можно сделать ставку с коэфициентом 2,8. Ничья оценивается в 2,9 балла.

Матч Россия - Уэльс состоится в Тулузе и начнется в 22.00 по киевскому времени.

ТВ-трансляцию игры проведет ТК "Украина".

Здравствуйте, уважаемые болельщики. Через несколько минут начнется матч между Россией и Уэльсом - ключевой в плане выхода команд группы В в плей-офф.

Час назад стали известны стартовые составы команд. Начнем с номинальных хозяев, России:



1. Игорь Акинфеев; 3. Игорь Смольников, 4. Сергей Игнашевич, 14. Василий Березуцкий, 23. Дмитрий Комбаров; 8. Денис Глушаков, 11. Павел Мамаев; 9. Александр Кокорин, 10. Федор Смолов, 15. Роман Широков; 22. Артем Дзюба.

Как видим, по сравнению с игрой против Словакии Леонид Слуцкий сделал четыре замены. Нет в составе Георгия Щенникова, Романа Нойштедтера, Александра Головина и Олега Шатова. Зато появились Комбаров, Широков, Мамаев и Глушаков.

Состав сборной Уэльса:

Уэльс: 1. Уэйн Хеннесси; 2. Крис Гантер, 3. Нил Тейлор, 4. Бэн Дэвис, 5. Джеймс Честер, 6. Эшли Уильямс; 7. Джо Аллен, 10. Аарон Рэмси, 16. Джо Ледли; 11. Гарет Бэйл, 18. Сэм Вокс.

Здесь Крис Коулмэн провел лишь две замены. Обращает на себя внимание отсутствие любимца валлийских фанов, форварда Хэла Робсона-Кану. Его место на поле занял Сэм Вокс.

