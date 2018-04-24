Анонс событий Евро-2016: день №11

Как и вчера, сегодня во Франции состоятся лишь два матча группового турнира. В 22:00 по киевскому времени сыграют представители группы В. В этом квартете Англия пока остается единственной командой, которая практически гарантировала себе место в 1/8 финала турнира. У Уэльса, Словакии и, особенно, России ситуация сложнее. Первые две команды сегодня вполне могут удовлетвориться ничьей, а команде Леонида Слуцкого нужно будет играть только на победу.

Положение команд в группе выглядит так:

1. Англия - 4 очка;

2. Уэльс - 3 очка;

3. Словакия - 3 очка;

4. Россия - 1 очко.

Россия - Уэльс

После провала в матче против Словакии россияне все еще сохраняют шансы на выход в плей-офф Евро-2016. Более того, их турнирная судьба полностью находится в их руках - сегодняшняя победа над Уэльсом поможет РФ с четырьмя очками занять второе или третье место в группе. Тут уж как повезет с результатом параллельного матча.

Уэльсу же, как написано выше, для выхода из группы скорее всего хватит и ничьи. Потому неудивительно, что наставник россиян Леонид Слуцкий считает, что в данной игре их соперник будет играть на контратаках.

"Сборная Уэльса имеет двух игроков мирового уровня. Во многом его атака строится за счет их уровня, но и другая группа сильна. Уэльс будет действовать в контратакующей манере. Сегодня даже против самых больших звезд невозможно предъявить персональную опеку. [Гарет] Бэйл может появиться в любой зоне", — считает Слуцкий.

Во время нынешнего чемпионата Бэйл подтверждает, что является футбольной звездой первой величины. На его счету уже два гола - оба со штрафных ударов. Если он таким же образом поразит ворота соперника и третий раз, то станет первым человеком, забившим три мяча на Евро со стандартных положений.

Впрочем, Бэйл опасен не только своими штрафными. Как отмечает наставник валлийцев Крис Коулмэн, форвард "Реала" в матче со Словакией отлично взаимодействовал с партнерами. Тоже самое он ждет от своего подопечного и в матче с Россией.

"В матче Англией Бэйл был отрезан от полузащиты, подопечные Ходжсона лишили нас мяча. Мы не собирались так глубоко садиться в оборону, и в игре против России будем играть в более агрессивный футбол", - заявил главный тренер Уэльса.

Словакия - Англия

Сборная Англии, набрав 4 очка в первых двух матчах, гарантировала себе место в первой тройке команд группы. Но, вполне вероятно, британцы этим ограничиваться не захотят и постараются сегодня обыграть еще и Словакию.

У команды Яна Козака во время этой игры будет другая мотивация. Для начала, они сами постараются выгрызть сегодня как минимум ничью - в таком случае команда гарантировано займет хорошее третье место в группе. А если же ничья или победа над англичанами вырисовываться не будет, словаки будут очень сильно болеть за Уэльс, ведь в случае победы валлийцев над Россией, Словакия вновь-таки займет третье место, но с чуть меньшими шансами на выход в плей-офф.

Козак, впрочем, пока что не желает заниматься детальными подсчетами турнирных шансов его команды. "Нам важнее сосредоточиться на собственных силах. Постараемся получить три очка, даже если будем понимать, что нам хватит и одного", - сделал амбициозное заявление словацкий специалист.

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон, в отличие от тренеров сборных Франции и Италии, не может позволить себе выпустить полурезервный состав на игру 3-го тура. Тем не менее, несколько корректировок в основном составе он, скорее всего, сделает. По заверениям английских СМИ, сегодня в основе англичан появятся Джейми Варди и Дэниэль Старридж, которые забили по голу в игре с Уэльсом. Также в стартовом составе ожидается появление Джордана Хендерсона, Джека Уилшира, Натаниэля Кляйна и Райана Бертрана. А вот Уэйн Руни и Харри Кейн останутся в запасе.

"У нас есть футболисты, которые стучатся в дверь и рвутся на поле. Варди и Старридж отлично проявили себя, выйдя на замену в матче с Уэльсом, и я уверен, что они хотят получить еще один шанс", - заявил Ходжсон.

В заключение он прокомментировал свое будущее в сборной Англии после Евро-2016. "Мой контракт заканчивается после этого чемпионата. Все об этом знают и задаются вопросами: должен ли я остаться, хочу ли я этого, что должна предпринять национальная ассоциация. Сейчас мы сосредоточены только на победе в следующем матче. Посмотрим, как далеко пройдем", - подытожил специалист.

Евро-2016. 20 июня. Календарь.

22:00. Россия - Уэльс (прямая трансляция - ТК "Украина")

22:00. Словакия - Англия (прямая трансляция - ТК "Футбол 1")

Матчи в компании друзей и за бокалом пива можно будет посмотреть в различных киевских фан-зонах - на Почтовой площади, Спортивной площади, Троицкой площади, Оболонской набережной, Трухановом острове или других местах.