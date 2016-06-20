Ротань: "Мы должны "рыгать" за сборную Украины"

В своем последнем матче на Евро-2016 против Польши сборная Украины должна отдать все силы на футбольном поле. Об этом в интервью ТК "Футбол 1" заявил полузащитник команды Руслан Ротань, сообщает "Террикон".

"Есть 22-23 человека, и все обязаны быть готовы выйти на поле. Так было в каждой игре. Кто бы ни вышел, мы должны переживать за команду, "рыгать" за команду вне зависимости от того, какой состав. Побеждает или проигрывает вся команда. После этих двух поражений самое главное для нас - мотивация за честь. За нее нужно биться".

Он также дал оценку сборной Польши, сравнив ее с командой образца 2013 года, которую Украина обыгрывала в Варшаве.

"Польша особенно не поменялась, просто игроки стали мастеровитее, и команда выросла. Это видно. Раньше я бы сказал, что это крепкий середняк, то сейчас Польша - выше среднего и показывает зубы", - считает Ротань.

Напомним, матч между сборными Украины и Польши состоится завтра, 21 июня, на стадионе "Велодром" в Марселе. Начало матча - в 19:00.