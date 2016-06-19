Евро-2016. Румыния проиграла Албании и покинула чемпионат
Гол Армандо Садику стал единственным в матче Румынии и Албании.
Сборная Албании обыграла Румынию в матче группе А на Евро-2016. Результат матча - 1:0.
Единственный мяч в игре был забит на 43-й минуте, когда Армандо Садику после подачи с фланга переиграл головой румынского вратаря Чиприана Тэтэрушану, неудачно вышедшего из ворот.
Таким образом, после этого поражения сборная Румынии опустилась на четвертое место в группе и потеряла шансы на выход в плей-офф. У Албании в активе три очка, но они пока что не гарантируют команде Джанни Де Бьязи попадание в 1/8 финала.
Румыния - Албания - 0:1 (0:1)
Гол: Садику (43);
Р: Тэтэрушану, Сапунару, Григоре, Кирикеш, Мэцел, Перепелицэ (Санмартян, 46), Хобан, Попа (Андоне, 69), Станчу, Станку, Алибек (Торже, 57);
А: Бериша, Хисай, Айети, Маврай, Аголли, Баша (Цана, 83), Лила, Абраши, Мемушай, Леньяни (Роши, 83), Садику (Балая, 59).
Предупреждение: Мэцел, Сапунару - Баша, Мемушай.