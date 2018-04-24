Анонс событий Евро-2016: день №10

Последний тур первого раунда Евро-2016 предусматривает проведение параллельных матчей в каждой из групп в одно и то же время. Потому, начиная с сегодняшнего дня, болельщикам придется выбирать - какой из матчей турнира посмотреть в прямом эфире.

Сегодня во Франции состоятся лишь два матча. Хозяева чемпионата, выигравшие две первые встречи, сыграют против Швейцарии. В параллельном поединке за путевку в плей-офф поборются Албания и Румыния.

На данный момент турнирная таблица группа А выглядит так:

1. Франция - 6 очков;

2. Швейцария - 4 очка;

3. Румыния - 1 очко;

4. Албания - 0 очков.

Швейцария - Франция: ничья устроит всех

Накануне матча позиции сборной Швейцарии выглядят крайне просто. В активе у команды трехочковое преимущество над преследователями, а это означает, что любой ничейный результат гарантирует подопечным Владимира Петковича второе место и первый исторический выход в плей-офф чемпионата Европы.

На чемпионате мира 2014 года в Бразилии эти команды встречались между собой, и тогда победу отпраздновала сборная Франции со счетом 5:2. Петкович, впрочем, не оглядывается назад и обращает внимание на то, что его соперник, играющий перед родными трибунами, может чувствовать предматчевый мандраж.

"Полагаю, французы сейчас не спокойны на все сто процентов. Они все еще могут упустить первое место в группе, и мы сделаем для этого все возможное. Хотя, конечно, они фавориты, причем, возможно, и на всем турнире в целом", - считает Петкович.

Наставник французов Дидье Дешам перед игрой ничего не говорил о победе, но сделал акцент на том, что его подопечные должны занять первое место в группе. Как очевидно из таблицы, для этого "трехцветным" хватит и ничьи. При этом специалист считает, что сегодня зрители увидят открытый футбол, где обе команды будут иметь немало голевых моментов.

"Полагаю, благодаря стилю игры швейцарцев у нас будет больше свободы действий. Играть против супероборонительных команд всегда тяжело. Сборная Швейцарии же любит и умеет играть в футбол, так что нас ждет открытый матч".

Румыния - Албания: пафос и критика

И сборная Румынии, и сборная Албании здорово зарекомендовали себя на Евро-2016 в качестве защитных команд. Но сегодня и первым, и вторым придется в обязательном порядке забивать - иначе обе команды не смогут выйти в плей-офф.

Вместе с тем, победа любого из коллективов может принести ему "проходное" третье место. После сегодняшнего успеха надо будет лишь дождаться результатов команд в других группах чемпионата, но очевидно, что шансы Румынии, которая имеет в активе один балл, выше, чем у соперника.

Накануне встречи румынский наставник Ангел Йорданеску пожаловался, что в его команде сразу три травмированных - защитник Разван Рац, опорник Михай Пинтилий и вингер Стелиано Филип. Участие всех этих исполнителей находится под вопросом, но специалист старается не огорчаться по этому поводу и вселяет в подопечных боевой дух.

"[Выход в плей-офф Евро-2016] - это нужно румынскому футболу. Наша команда не играла на Евро долгие годы. Шанс добиться результата, который порадует всю страну, дается раз в жизни. Потому мы должны быть сфокусированы и не растрачивать энергию на бесполезные вещи. Парням надо понять, что для достижения результата они должны оставить на поле все", - заявил Йорданеску.

Главный тренер Албании Джанни де Бьязи, наоборот, выступил перед игрой без пафосных слов. Итальянец пожурил своих игроков за то, что они в первых матчах потеряли шансы взять очки и забить свой первый гол в истории чемпионата. Поэтому сегодняшняя игра будет иметь дополнительную важность для Албании.

"Мы качественно подготовились к матчу третьего тура, и постараемся сыграть отлично, так как нас устроит только победа. Сейчас многие говорят о том, что им нравится игра сборной Албании. Мы также понимаем важность командной работы, но если за игрой, не следует результат, то очень скоро сама игра забудется", - подчеркнул Де Бьязи.

Евро-2016. 19 июня. Календарь.

22:00. Румыния - Албания (прямая трансляция - ТК "Украина")

22:00. Румыния - Албания (прямая трансляция - ТК "Футбол 1")

Матчи в компании друзей и за бокалом пива можно будет посмотреть в различных киевских фан-зонах - на Почтовой площади, Спортивной площади, Троицкой площади, Оболонской набережной, Трухановом острове или других местах.