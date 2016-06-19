УЕФА открыл дела против Федераций футбола Венгрии, Бельгии и Португалии

УЕФА открыл дисциплинарные дела против футбольных федераций Венгрии, Бельгии и Португалии, сообщает официальный сайт организации.

Причина такого решения - поведение болельщиков во вчерашних матчах Евро-2016.

В частности, фанаты сборной Венгрии во время матча с Исландией использовали пиротехнику, бросали предметы с трибун и устраивали беспорядки.

Бельгийцы также применяли во время игры пиротехнику и бросали предметы в сторону футбольного поля.

Федерации футбола Португалии инкриминируется поведение болельщика, который после игры с Австрией выбежал на поле, чтобы сфотографироваться с футболистом Криштиану Роналду.