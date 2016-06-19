Кучер: "Сборная Украины заслужила ту критику, которая сегодня есть"

Защитник сборной Украины Александр Кучер считает, что сборная Украины заслужила критику болельщиков и журналистов за свое выступление на Евро-2016. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Экс-ан-Провансе накануне матча против сборной Польши, сообщает dynamo.kiev.ua.

"Да, матч нас ждет непростой, учитывая колоссальное давление на команду сейчас. Своей игрой мы, конечно, заслужили ту критику, которая сейчас есть. Поэтому мы должны выходить и доказывать, что мы можем играть по-другому. Отдадим все силы, чтобы это сделать", - заявил Кучер.

Футболист также сделал краткий анализ соперника, который по его мнению, является очень сильным.

"Это очень хорошая, сбалансированная команда, ее футболисты дополняют друг друга на поле, отлично перемещаются и быстро переходят от обороны в атаку. И они также отлично прессингуют и защищаются. Очень сильный соперник", - добавил Кучер.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины после поражений от Германии и Северной Ирландии потеряла шансы на выход в плей-офф Евро-2016. Александр Кучер участия в турнире пока что не принимал.