Сборная Украины отправила на пресс-конференцию доктора
12:36, 19 июня 2016Евро 2016
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Тренерский штаб команды продолжает игнорировать встречи с журналистами.
Reuters
Сегодня во французском Экс-ан-Провансе состоится очередная пресс-конференция сборной Украины, сообщает официальный сайт ФФУ.
Как и прежде, тренерский штаб не будет представлен на этом мероприятии. Журналисты смогут задать вопросы защитнику Александру Кучеру и врачу команды Сергею Дереповскому.
Напомним, что последний раз СМИ смогли задать тренеру сборной Украины Михаилу Фоменко вопросы на пресс-конференции после поражения команды от Северной Ирландии.
На следующий день ФФУ отменила запланированное ранее общение с журналистами, а вчера пресс-конференцию в Экс-ан-Провансе посетили вратарь команды Андрей Пятов и защитник Богдан Бутко.
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