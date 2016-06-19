Сборная Украины отправила на пресс-конференцию доктора

Сегодня во французском Экс-ан-Провансе состоится очередная пресс-конференция сборной Украины, сообщает официальный сайт ФФУ.

Как и прежде, тренерский штаб не будет представлен на этом мероприятии. Журналисты смогут задать вопросы защитнику Александру Кучеру и врачу команды Сергею Дереповскому.

Напомним, что последний раз СМИ смогли задать тренеру сборной Украины Михаилу Фоменко вопросы на пресс-конференции после поражения команды от Северной Ирландии.

На следующий день ФФУ отменила запланированное ранее общение с журналистами, а вчера пресс-конференцию в Экс-ан-Провансе посетили вратарь команды Андрей Пятов и защитник Богдан Бутко.