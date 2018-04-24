Евро-2016: фавориты делают шаг – в плей-офф

Группа А

Франция – Румыния 2-1

Албания – Швейцария 0-1

Франция – Албания 1-0

Румыния – Швейцария 1-1

После натужной победы над румынами Дидье Дешам пошел на радикальные меры. Он оставил на скамейке двух, казалось бы, неприкасаемых игроков стартового состава – Поля Погба и Антуана Гризмана. Если бы что-то подобное случилось у нас, мы бы сказали, что тренер воспитывает подопечных. Но в случае с Дешамом вряд ли речь идет о педагогических мерах. Скорее всего, это плановая ротация. Наверняка, наставник сборной Франции закладывается на турнирную дистанцию длиною в месяц.

После изнурительного клубного сезона многие футболисты выглядят уставшими. Если дать максимальную нагрузку еще и сейчас, кое-кто может и не выдержать. Не сомневаясь в выходе из группы, Дешам уже сейчас дает передохнуть некоторым из лидеров. И, скорее всего, в игре со Швейцарией сборную Франции ждут очередные перестановки в составе.

А что касается победы над Албанией, то она снова была натужной. И снова три очка французам принес Димитрий Пайе. Пока что это – самый полезный игрок в составе своей команды и один из наиболее ярких исполнителей всего турнира.

Да, пока что французы не демонстрируют чемпионский футбол, но сейчас им это и не нужно. Они прекрасно понимают, что чемпионский футбол пригодится им несколько позже. Как правило, команды, демонстрирующие наиболее яркую игру на групповой стадии, впоследствии далеко не проходят. Чемпионами становятся те, кто набирает форму постепенно, распределяя силы на весь турнирный путь. Дешам всё это проходил и не понаслышке знает премудрости стратегии больших турниров. Иными словами, существенных претензий к сборной Франции пока быть не может.

В связи с изменением формата финальной стадии Евро, все прекрасно понимают: четыре очка в групповом турнире – практически стопроцентная гарантия выхода в 1/8 финала. И если команды уровня Франции изначально думают о том, чтобы распределить силы на целый месяц, то все остальные удачей считают даже выход из группы. А дальше – как карта ляжет.

Возможно, именно с такими мыслями на матч с Румынией выходили швейцарские футболисты, которые в стартовом туре обыграли Албанию. Они хотели сыграть вничью и они этого добились. А румыны могут сетовать по поводу упущенной победы. Хотя и для них ничего не потеряно. Победа над Албанией в заключительном туре, с большой долей вероятности, выводит их в плей-офф. Не потеряны шансы и у албанцев, оставивших очень хорошее впечатление в игре против хозяев. Но им тоже в последнем туре нужна только победа, а вот ничья не устроит ни одного из соперников.

Группа В

Уэльс – Словакия 2-1

Англия – Россия 1-1

Россия – Словакия 1-2

Англия – Уэльс 2-1

И в этом квартете шансы на попадание в плей-офф сохраняют все команды.

Начнем с Англии, которая была на волоске от фиаско в игре с валлийцами. Этот матч преподносился как британское дерби, и он в полной степени оправдал ожидания. Сборная Англии перевернула игру, которая для родоначальников футбола складывалась крайне неблагоприятным образом. Причем волевая победа англичан стала возможной благодаря тренерским ходам Роя Ходжсона. Это он выпустил на замену Варди и Старриджа, которые и забили оба гола в ворота валлийцев. А у тех снова отличился Гарет Бэйл, вновь забивший гол прямым ударом со штрафного.

Что касается второго матча в этой группе, то он состоял из двух разных таймов. В первом словаки имели преимущество над россиянами и подтвердили его двумя голами в ворота Акинфеева. К обоим оказался причастен Марек Хамшик – настоящая звезда и лидер сборной Словакии. Игрока такого калибра в распоряжении тренера россиян Слуцкого не оказалось. Он вынужденно пошел на решительные перестановки в перерыва матча, выпустив вместо Нойштедтера и Головина Глушакова и Мамаева. Заметим, что обе замены коснулись середины поля, где накануне Евро Россия потеряла Дзагоева и Денисова.

Слуцкому удалось в корне изменить течение матча, но спасти результат его команде не удалось. Таким образом, сборной России не остается ничего другого, кроме как обыгрывать валлийцев в третьем туре. Эта победа обеспечит россиянам участие в плей-офф, но согласится ли на это сборная Уэльса. В отличие от команды Слуцкого, у нее есть игрок, способный «делать разницу». Это – Гарет Бэйл. А вот у россиян все выглядят достаточно уныло, да и лидерские качества особо никто не демонстрирует.

Группа С

Польша – Северная Ирландия 1-0

Германия – Украина 2-0

Украина – Северная Ирландия 0-2

Германия – Польша 0-0

В игре против Северной Ирландии проявились все старые болезни сборной Украины. А именно: абсолютное неумение играть в позиционную атаку, отсутствие лидера и характера, неумение тренерского штаба повлиять на игру своих подопечных по ходу матча. В результате, мы безвольно и безлико проиграли главный для себя матч на этом турнире, хотя изначально победа над Северной Ирландией представлялась едва ли не запрограммированной.

Самое удивительное случилось потом, когда Михаил Фоменко на послематчевой пресс-конференции всю ответственность за результат возложил на игроков. Как минимум, это прозвучало некрасиво. А кто-то скажет, тренер поступил не по-мужски. Мы-то думали, что у нас – коллектив, а тут, не дожидаясь последнего матча, главный тренер вдруг решил снять с себя ответственность за результат. Похоже, эта сборная не была сплоченным коллективом изначально. А раз так, неудача во Франции вполне логична.

Чье это поражение? Тренерское? Хорошо, но чье именно?

Коротко напомню предысторию.. После окончания отборочного турнира, еще до плей-офф со словенцами, вдруг выяснилось, что у Михаила Фоменко закончился контракт с ФФУ. Эту историю СМИ сильно не раздували, Украина обыграла Словению, после чего контракт с Михаилом Ивановичем продлили еще на полгода. Но самое интересное случилось потом. Тренерский штаб сборной таинственным образом покинул Александр Заваров, который был первым ассистентом Фоменко со дня его назначения. Почему Заваров ушел, до сих пор остается загадкой. Одновременно прозвучала идея подключить к тренерскому штабу Андрея Шевченко. Идею эту быстро подхватили и реализовали. Правда, объяснения по поводу того, чем конкретно теперь уже Андрей Николаевич будет заниматься в тренерском штабе, звучали довольно невнятно. Особенно – из уст Михаила Фоменко.

И ровно с этого момента Шевченко стал главным рупором нашей сборной. Его комментарии по всевозможным поводам буквально заполонили информационное пространство. А Фоменко еще больше ушел в тень. Так было и в ходе подготовки к Евро, и во время самого турнира. Михаил Иванович появлялся только на обязательных для главного тренера мероприятиях, но ему было сложно вырваться из тени своего помощника. Хотя, скорее всего, он к этому и не стремился. Да, Фоменко никогда не любил общаться с журналистами. Не исключено, что главный тренер с радостью возложил эту функцию на своего новоиспеченного помощника, привыкшего находиться в центре внимания. Но ни в одной другой сборной номинально второй тренер не был настолько на виду, как у нас. Собственно, так и появились сомнения относительно того, кто реально возглавляет нашу сборную.

В игре против Северной Ирландии проявились все старые болезни сборной Украины. А именно: абсолютное неумение играть в позиционную атаку, отсутствие лидера и характера, неумение тренерского штаба повлиять на игру своих подопечных по ходу матча. Самое печальное заключается в том, что за три с половиной года работы со сборной Фоменко ничего не сделал для того, чтобы хоть немного разнообразить игру своей команды. Она умела добывать результат исключительно одним образом. Но если что-то шло не по плану, получалось, как в матчах со Словакией или Северной Ирландией.

Даже в товарищеских матчах Фоменко не пробовал иных вариантов, кроме игры с акцентом на оборону с двумя или даже тремя опорниками и минимальным количеством игроков, нацеленных на атаку. Вершиной футбола по Фоменко стал контрольный поединок с валлийцами в марте этого года. По идее, именно тогда отрабатывалась игра против Северной Ирландии. Но что мы увидели? Вместо наигрывания различных тактических вариантов на все случаи жизни Фоменко совершил всего одну замену, зато Гармаш все 90 минут отыграл на позиции левого вингера. Не Гусев, не Петряк, не Караваев, а именно Гармаш, никогда на этой позиции не игравший.

Это Фоменко сделал неприкасаемых из Коноплянки и Ярмоленко. Они играли всегда – в любом состоянии и против любого соперника. Фоменко верил в них настолько, что даже не посчитал нужным брать в сборную резервистов для наших главных звезд. Хотя нужно здорово напрячься, чтобы припомнить, когда эти самые звезды демонстрировали свои лучшие качества в важных матчах главной команды страны.

А пока мы сдуваем пылинки с наших героев, Дидье Дешам снимает с игры со швейцарцами не кого-нибудь, а самого Поля Погба. Более того, игру против румын Погба начал со скамейки запасных. Это и есть пример того, как звездами нужно не только восхищаться, но и требовать с них соответственно статусу.

На этом Евро было уже несколько случаев, когда главный тренер переворачивал неудачно складывающуюся игру благодаря заменам. Особенно в этом преуспели англичане и чехи. Мы же о подобном можем только мечтать, поскольку наш тренерский штаб либо производит замены в минимальном количестве, либо делает их тогда, когда что-то изменить уже поздно. Наша сборная в принципе не умеет перестраиваться по ходу матча. Довольно сложно припомнить какой-то нестандартный ход в исполнении Михаила Фоменко, какое-то смелое решение. Скажем, в матче с Украиной наставник североирландцев произвел целых пять замен в основном составе по сравнению с игрой против поляков. И это сработало!

Провал нашей сборной обиден еще и потому, что именно сейчас у нас подобралось очень интересное сочетание футболистов. Здесь вам и достаточно опытные, находящиеся в самом соку Пятов, Ракицкий, Хачериди, Степаненко, Ярмоленко и Коноплянка. А рядом с ними – задорные и реально перспективные Коваленко и Зинченко, к которым вполне можно прибавить Юрченко, Малиновского, Петряка. Такие ребята способны сделать так, что наша сборная начнет играть в другой футбол. Но для этого им нужно дать свободу, а Фоменко постоянно держал эту сборную в жестких тактических рамках.

Часто казалось, что будь их воля, наши футболисты играли бы совсем по-другому. Тренер сдерживал эту команду, не давал ей разбежаться, развернуться, задышать на полную грудь. И теперь у нас будет совсем другая сборная, ибо многие ей уже не подходят по возрасту. И будет у нее новый тренер. Остается только надеяться, что вместе с ним сборная Украины обретет новое лицо.

И еще… Мы очень долго ждали этого Евро. Предвкушали, переживали, надеялись… Но сам турнир для сборной Украины вместился в каких-то жалких пять дней. В результате, вместо выхода в 1/8 финала, который многим казался очевидным, украинцы первыми среди всех участников потеряли любые шансы на плей-офф. Более того, только для нас матч третьего тура превратился в формальность. Все остальные выйдут на заключительный тур группового этапа с определенными надеждами.

Сборная Германии очень экономно начала этот турнир. Она словно боится расплескаться задолго до решающих матчей. Никто не говорит, что Йоахим Лев не хотел обыграть поляков. Но побеждать любой ценой он точно не собирался. К тому же, отношение немецкой сборной к полякам достаточно уважительное. Эти соперники встречались в отборочном турнире и обменялись домашними победами. Чем меньше времени оставалось до финального свистка, тем больше соперники были согласны на ничью. Это и правильно, ведь одно очко в этой встрече практически гарантировало обеим командам выход в плей-офф.

Сборная Польши еще раз подтвердила, что у нее на этом турнире очень боеспособная команда, способная продвинуться достаточно далеко. Правда, пока что молчит Роберт Левандовски. Впрочем, в этом смысле он не одинок, ведь во Франции до сих пор не проявили себя и более знатные мастера, о которых речь пойдет ниже.

Группа D

Турция – Хорватия 0-1

Испания – Чехия 1-0

Чехия – Хорватия 2-2

Испания – Турция 3-0

У испанцев пока полный порядок и с игрой, и с результатом. Да, они вымучили победу над чехами в стартовой игре, но тогда у них не было проблем с моментами, была лишь проблема с реализацией. В матче с турками этот изъян удалось подтянуть, и в результате получилась первая крупная победа на турнире.

Висенте Дель Боске продолжает очень постепенное и даже аккуратное обновление состава. Всё более важными игроками для сборной Испании становятся Мората и Нолито, обеспечившие результат в матче с Турцией. А что касается команды Фатиха Терима, то она пока не показала ровным счетом ничего. И даже знаменитый характер и темперамент турецких футболистов вдруг куда-то испарился. Как и сборная Украины, это одно из разочарований Евро. Но у Турции остаются хотя бы математические шансы всё исправить, а у нас даже таковых уже нет.

Даже несмотря на ничью с чехами, очень хорошее впечатление оставляет сборная Хорватии. Благодаря Модричу и Ракитичу, она невероятно сильна в середине поля. Хорваты глупым образом упустили победу над чехами, но за этой локальной неудачей очень сложно спрятать огромный потенциал хорватской команды. Думается, на этом турнире они способны пройти очень далеко.

В отличие от тех же чехов. Они, конечно, большие молодцы, что не сдались на милость победителю. Молодец их тренер, выпустивший на замену двух игроков, которые в последствии и забили в ворота хорватов. Однако видно, что чехи играют на пределе, и на большее они просто не способны. Да, в случае победы над Турцией они выйдут в плей-офф, но на этом их пребывание на Евро, скорее всего, закончится.

Группа Е

Ирландия – Швеция 1-1

Бельгия – Италия 0-2

Италия – Швеция 1-0

Ирландия – Бельгия0-3

Италия на этом Евро не похожа на себя. И дело даже не в том, что от команды Конте во Франции не ждали чего-то сверхъестественного. Дело в том, что Италия удивительно хорошо выглядит уже на групповой стадии, чего с ней не случалось даже в лучшие времена. Обычно Скуадра Адзурра долго запрягает, зато быстро едет. Как бы на сей раз не случилось наоборот. Пока что итальянцы обеспечили себе первое место в группе, а значит, игру с Ирландией Конте может посвятить экспериментам.

Что касается сборной Швеции, то, находясь на поле, она в полном составе смотрит на Златана Ибрагимовича, а он пока что не похож на самого себя. Точнее, в составе сборной он никогда не был тем Златаном, которого мы знаем по его клубной карьере.

Зато Бельгия реабилитировалась за стартовую неудачу в игре с итальянцами. Подопечные Вильмотса в красивом ключе разгромили ирландцев, которые продержались под напором бельгийцев всего один тайм. Если Бельгия на таком же уровне сыграет против шведов, она без проблем пройдет в плей-офф. Впрочем, скандинавам в этой игре нужна только победа.

А что касается ирландцев, то энтузиазма у них много, но он не бесконечен. Они оставили слишком много в стартовом матче, и на Бельгию у них ничего не осталось. Да и разница в классе оказалась слишком большой. Хотя в последнем туре Ирландия может уповть не только на себя, но и на полное отсутствие мотивации у сборной Италии.

Группа F

Австрия – Венгрия 0-2

Португалия – Исландия 1-1

Венгрия – Исландия1-1

Португалия – Австрия 0-0

В этой группе ситуация разворачивается самым неожиданным образом. Последний по-порядку квартет изначально выглядел слабейшим на турнире, а для Португалии и вовсе было сложно разглядеть достойных соперников. Но таковые нашлись, и даже не один. Сначала португальцы не смогли одолеть Исландию, а теперь – Австрию.

Основной лейтмотив португальских неудач – слабая игра Криштиану Роналду. Он не может забить с игры, он не смог забить даже с пенальти. А если не играет Криштиану, не играет вся Португалия. Как результат, в заключительном туре команду Сантуша устроит только победа. А ведь уверенности нет, обстановка довольно нервная. Да и провал на ЧМ-2014 еще не забыт. А тут еще венгры поймали кураж и не замечают преград на своем пути. Оказывается, они и австрийцев обыграть могут, и ничью на последних минутах спасти тоже в состоянии.

Сборные Исландии и Австрии по результатам последнего тура тоже могут выйти из группы. Для этого и тем, и другим нужна победа. А вот ничья не устроит никого. Исландцы уже дважды продемонстрировали свою боеспособность и нежелание проигрывать, вне зависимости от ранга соперника. А австрийцы вторую игру провели значительно организованнее, чем первую. Да, без доли удачи в игре с Португалией не обошлось, но результат на табло. К слову, без киевского динамовца Драговича, удаленного в стартовой игре, австрийская оборона ничего не потеряла. Более того, ей удалось отыграть на ноль. И теперь, задача номер один для австрийского тренера, что делать с Драговичем в последнем матче с Исландией?..

Кирилл Стадниченко