Зинченко: "По подбору игроков сборная Украины должна играть первым номером"

В матчах с такими командами, как Северная Ирландия, сборная Украины должна играть в атакующий футбол. Такое мнение в интервью сайту "Чемпион" выразил 19-летний полузащитник Александр Зинченко.

"Я скажу так: по подбору игроков сборная Украины обязана играть первым номером. Возможно, не с такими соперниками как Германия, но с Северной Ирландией и Польшей, мы должны играть в атакующий футбол. По подбору игроков, мы если не выше классом, но точно не проигрываем. Я не знаю, почему так произошло", - прокомментировал Зинченко стиль игры команды против североирландцев.

"Надеюсь, что в будущем эти стереотипы относительно сборной Украины изменятся и мы будем играть как другие ведущие команды в Европе. Просто футболистов сильных у нас очень много, но почему-то сама игра не идет. Я даже не знаю, почему так, и каковы причины. Мы должны владеть мячом на протяжении всей игры.

Даже если немцы владеют мячом, мы просто должны грамотно двигаться и создавать моменты. А с такими командами, как Северная Ирландия, мы должны вести игру", - считает Зинченко.

Как сообщал УНИАН, после поражений от Германии и Северной Ирландии с одинаковым счетом 0:2 сборная Украины потеряла шансы на выход в плей-офф Евро-2016.

Александр Зинченко принял участие в обеих встречах, он появлялся на поле со скамейки запасных во втором тайме.