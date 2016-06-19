Степаненко: "Попадание на Евро не должно считаться достижением для Украины"

Несмотря на досрочную потерю шансов выйти в плей-офф Евро-2016, сборная Украины постарается добиться положительного результата в последнем матче турнира против Польши. Об этом в интервью uefa.com сказал полузащитник команды Тарас Степаненко.

"В любом случае мы защищаем честь национальной команды, честь страны. Для любого игрока надеть эту футболку - большая гордость. Тем более, нас ждет матч против соседа, а это всегда принципиально. Конечно же, мы очень хотим добиться результата, чтобы и мы, и болельщики уезжали с чемпионата Европы хоть с какими-то позитивными эмоциями", - заявил Степаненко.

"Мы тоже думали, что этот матч будет в чем-то решающим, но получилось, к сожалению, иначе. Не сомневаюсь, что люди все равно будут поддерживать свою национальную команду, болеть за страну. Мы за это очень благодарны. И мы со своей стороны очень бы хотели сделать хотя бы в этом матче им подарок. Сейчас болельщиков переполняют эмоции, мы читаем и слышим их комментарии, но поверьте, ни один игрок сборной Украины не выходил на поле, чтобы отбывать номер", - считает полузащитник.

Степаненко также считает, что на таких турнирах, как Евро-2016, футболисты обязаны справляться с давлением, которое исходит от болельщиков. Кроме того, по его мнению, выход команды в финальную часть чемпионата Европы должен восприниматься как норма, а не как достижение.

"Думаю, что с каждой сборной на таких турнирах болельщики связывают большие ожидания. И нужно уметь выдерживать такое давление. Не можешь? Значит, надо в два раза больше готовиться, в два раза больше работать. Но, видимо, у нас сам выход на чемпионат Европы считается большим событием и достижением. Да, отчасти это так, но тем не менее, если ты поднялся на какую-то ступеньку, то должен делать все, чтобы идти еще выше. В нашем же случае, могу сказать, мы только опустились ниже.

Возможно, наше поколение еще раз сыграет на Евро, но главное, чтобы молодые ребята видели наши ошибки и учились на них. Украина - большая, в ней много талантов. Не должно быть попадание в финальную часть турнира быть большим событием для такой страны. Это должно быть нормой, а уже серьезное продвижение на самом турнире надо считать достижением", - подчеркнул Степаненко.

Напомним, матч сборных Украины и Польши, который станет последним для команды Михаила Фоменко на Евро-2016, состоится во вторник. Начало встречи в 19:00.