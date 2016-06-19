Коноплянка обиделся на украинских болельщиков и СМИ

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка отказался выйти в эфир программы "Великий футбол" на телеканале "Украина", сообщает Tribuna.ua.

Футболист обиделся на критику со стороны прессы, экспертов и болельщиков после матча Евро-2016 против сборной Северной Ирландии. Тем не менее, он пообещал подвести итоги турнира после матча с Польшей.

Также стало известно, что состоялся разговор на повышенных тонах во время разбора матча против Северной Ирландии. Андрей Шевченко подверг критике Евгения Хачериди за то, что тот не придерживался схемы игры при стандартных положениях.

Претензий Евгению Коноплянке и Андрею Ярмоленко тренеры команды не предъявляли.