Бесчинства российских фанатов на Евро-2016 могут быть санкционированы Кремлем - СМИ

В Великобритании расследуют возможную причастность Кремля к развязанному российскими болельщиками насилия во время Евро-2016. Об этом со ссылкой на The Guardian пишет "ТСН".

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Теория экспертов заключается в том, что санкционированное Путиным хулиганство является продолжением "гибридной войны", развязанной Кремлем. Они высказывают опасения, что эта тактика используется для демонстрации "русской силы" и одновременно поддержки внутри страны идеи того, что остальной мир против России.

Издание отмечает, что значительное количество тех, кто принимал участие в хорошо скоординированных нападениях на английских и других болельщиков в Марселе и Лилле, были определены как сотрудники силовых структур России. По словам источников, это выяснилось после проверки участников беспорядков в соцсетях.

"Трудно доказать, что это было санкционировано Кремлем, но мы видим, что некоторые из них являются сотрудниками силовых структур России", - сообщил собеседник издания.

Также отмечается, что после драки в Марселе через фейковые аккаунты в Twitter было распространено мнение, якобы российских болельщиков спровоцировали.

Главный помощник констебля полиции Великобритании, который специализируется на футбольных хулиганам, заявил, что эти нападения являются наиболее серьезными и лучше скоординированными из тех, что он видел за последние 10 лет.l

Как сообщал УНИАН, 11 июня, в Марселе состоялся матч 1-го тура группового этапа Евро-2016 Россия - Англия, который сопровождался беспорядками как на трибунах стадиона, так и до и после игры. Несколько болельщиков были тяжело ранены.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с предупреждением, что сборные России и Англии могут быть исключены из числа участников чемпионата Европы-2016, если их болельщики снова будут замечены в организации массовых беспорядков после инцидентов в Марселе.