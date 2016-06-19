Фоменко сообщил футболистам об уходе из сборной Украины после Евро-2016

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко не намерен оставаться на своей должности после Евро-2016. Об этом сообщили в эфире телеканала "Украина", передает "Террикон".

По данным источника, накануне матча против Польши Фоменко провел беседу с футболистами команды, в которой сообщил, что данная игра станет для него последней в качестве наставника сборной Украины.

Напомним, срок контракта Фоменко с ФФУ истекает по окончании Евро-2016.

Михаил Фоменко возглавил сборную Украины во время отборочного цикла к чемпионату мира 2014 года. Под его руководством команда провела 23 официальных матча, в которых добыла 14 побед, три ничьи и шесть поражений.