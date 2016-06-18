Евро-2016: Португалия не смогла одолеть Австрию

В Париже завершилась последняя игра 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу в котором сборная Португалии не смогла обыграть команду Австрии, сведя матч вничью - 0:0.

Португальцы имели преимущество на протяжении всей игры и дважды мяч даже попал в штрангу ворот австрийской команды, но в ворота так ни разу и не влетел. Самый опасный момент имел Криштиану Роналду на 79-й минуте. Лидер португальской сборной заработал пенальти и сам его пробивал, но попал в штангу. При добивании, португальцы пробили выше ворот.

На 85-й минуте Роналду все-таки забил гол, но арбитры определили оффсайд.

Таким образом, после 2-х туров соревнований лидером Группы F является команда Венгрии (4 очка), следом за которой идут Исландия и Португалия (по 2), а также Австрия - 1.

Португалия - Австрия - 0:0

П: Руй Патрисиу, Пепе, Геррейро, Виллиам Карвалью, Рикарду Карвалью, Моутинью, Виейринья, Андре Гомеш (Эдер, 83'), Нани (Рафа Силва, 89), Куарежма (Жоау Мариу, 71'), 7. Роналду

А: Альмер, Фухс, Гарник, Хинтереггер, Предль, Алаба (Шопф 65'), Ильсанкер (Виммер, 87), Баумгартлингер, Кляйн, Забитцер (Хинтерзеер, 85'), Арнаутович

Предупреждения: Куарежма 31', Пепе 40' - Гарник 47', Фухс 60', Хинтереггер 78', Шопф 86'