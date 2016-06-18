Болельщики сборной Венгрии перед матчем Евро подрались со стюардами стадиона в Марселе

В Марселе на арене "Велодром" перед игрой группового этапа Евро-2016 между командами Венгрии и Исландии, произошла драка венгерских болельщиков со стюардами, сообщает Associated Press.

Около сотни фанатов хотели перелезть через забор, разделявший сектора стадиона и присоединиться к другим фанам из Венгрии, находившимся в секторе за воротами. Стюарды мешали болельщикам, что вылилось в потасовку. Местная полиция применила в отношении самых активных фанатов слезоточивый газ.

Как сообщал УНИАН, матч завершился со счетом 1:1.

УЕФА будет рассматривать инциденты связанные с болельщиками на Евро 19 июня.