Евро-2016: Исландия сыграла вничью с Венгрией

В Марселе завершилась очередная игра 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, в котором сборная Исландии сыграла вничью с командой Венгрии - 1:1.

Судьба матча была решена в концовке второго тайма.

Сотворившие сенсацию в первом туре венгры, которые обыграли на старте турнира команду Австрии со счетом 2:0, на сей раз не имели перевеса в матче с автором еще одной сенсации Исландией, которая сыграла вничью с Португалией (1:1).

Матч получился достаточно равным и в первом тайме все решил эпизод в концовке первого тайма, когда российский арбитр Сергей Карасев усмотрел нарушение правил в действиях венгерского вратаря Габора Кираи при атаке исландцев. 11-метровый штрафной удар четко реализовал Сигурдссон.

После перерыва венгры имели заметное преимущество, но до 88-й минуты соперник удерживал свои ворота в неприкосновенности. Тем не менее, за полторы минуты до окончания основного времени игры, очередная фланговая атака венгров завершилась тем, что исландец Севарссон срезал мяч в свои ворота после комбинации на правом фланге - 1:1.

В добавленные арбитром 4 минуты игры ни одна из команд вырвать победу так и не сумела.

Исландия - Венгрия - 1:1 (1:0)

Голы: Сигурдссон (п, 39') - Севарссон (а.г.) 88'

И: Халльдоурсон, Севарссон, Сигурдссон Р., Скуласон А., Бьярнасон Б., Сигурдссон Г.Т., Арнасон, Гуннарссон А. (Хадльфредссон Э., 66'), Гудмундссон, Сигторссон (Гудьонсен Э. 84'), 15. Бедварссон (Финнбогасон, 69')

В: Кирай, Ланг, Кадар, Гузмич, Юхаш (Салаи 84'), Джуджак, Надь, Гера, Кляйнхайслер, Штибер (Николич 67'), Прискин (Бёде, 67')

Предупреждения: Гудмундссон 42', Финнбогасон 75', Севарссон 77' - Кадар 81', Кляйнхайслер 83'