Евро-2016: Бельгия громит Ирландию и выходит на 2-е место в группе

В Бордо завершился очередной матч группового этапа чемпионата Европы по футболу, в котором сборная Бельгии разгромила команду Ирландии со счетом 3:0.

Судьба игры была решена во втором тайме.

Бельгийцы навязали сопернику высоким темп игры с самого начала матча, но в первом тайме ирландцы прекрасно справлялись со своей задачей не только в обороне, но и, периодически, создавая опасные моменты у ворот соперника. В итоге, 45-минутка авершилась нулевой ничьей.

Бельгийцы вышли вперед в самом начале второго тайма. На 48-й минуте Де Брюйне прошел справа и отдал пас на Лукаку, который неотразимо пробил из-за пределов штрафной в дальний угол - 1:0. Спустя 13 минут, на 61-й, Витсель точно пробил головой и удвоил преимущество бельгийцев. А на 70-й минуте Лукаку сделал дубль, реализовав выход три в одного и использовав передачу Азара.

Таким образом, сборная Бельгии набрала 3 очка и вышла на 2-е место в группе вслед за командой Италии (6). У Ирландии и Швеции - по 1 очку.

Бельгия - Ирландия - 3:0 (0:0)

Голы: Лукаку (48, 70), Витсель (61).

Б: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Менье, Витсель, де Брюйне, Феррейра-Каррасо (Мертенс, 64'), Азар, Дембеле (Найнгголан, 57'), Лукаку Р. (Бентеке, 82')

И: Рэндолф, Коулман, Кларк К., Уорд, О`Ши, Уилан, Маккарти (Макклин, 63'), Хендрик, Хулахан (Макгили, 71'), Лонг (Кин, 79'), Брэди

Предупреждения: Вермален 49' - Хендрик 42'