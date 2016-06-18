Пятов: "Хочется доказать болельщикам, что мы являемся настоящей сборной"

Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, команда должна найти в себе стимул завершить турнир на мажорной ноте, заявил Андрей Пятов в общении со СМИ на базе национальной команды, сообщает ФФУ.

«Мы сами должны искать стимул для третьей игры. То, что мы сделали в прошлом матче, никакой критике не поддается. Должно быть уважение к себе. Я до сих пор не отошел от игры с Северной Ирландией. Присутствует обида, злость – держишь все в себе, нереально избавиться от этих чувств. Надеюсь, тренер сделает выводы и даст возможность сыграть тем ребятам, которые не провели на поле ни одной минуты в течение этого чемпионата», – высказал свое мнение голкипер сборной Украины.

Вратарь «сине-желтых» также признался, что сборной очень стыдно за неудачу на Евро-2016, но сейчас извиняться перед болельщиками нет смысла, ведь они этого не поймут: «В футболе есть только один результат, который может удовлетворить – это победа. Болельщики не поймут, если мы просто сейчас извинимся. И я их понимаю в этом. Хотелось бы, чтобы мы провели достойно последнюю игру, чтобы сказать нашим поклонникам, что у нас есть настоящая сборная».

Несмотря на то, что польская сборная заинтересована в завоевании первого места в квартете, а украинская уже не решает турнирных задач, по мнению Пятова, мотивация среди всех участников на Евро остается одинаково высокой. «У Северной Ирландии, по мнению многих, она была выше, чем у нас. Но самое главное – не слова, а как выполнять установки тренера на поле, как двигаться и как играть. Можно говорить, что выйдем и затопчем наших соперников, а получится наоборот. Можно говорить, что угодно, но если не показывать достойный футбол, то все это становится пустыми разговорами», – отметил страж ворот украинской сборной.

«С Польшей мы встречались в группе во время квалификации ЧМ-2014. Могу сказать, что команда у них изменилась. Футбол в исполнении поляков стал более комбинационным. Они серьезно прибавили в командной игре, Это будет совсем другая Польша. В общем, очень тяжело было ехать на эту пресс-конференцию. В душе очень неприятные ощущения. Есть еще игра, которая может что-то изменить в лучшую сторону. Надеюсь, мы сделаем выводы и покажем свое истинное лицо», – подытожил Пятов.

Как сообщал УНИАН, поражение от Северной Ирландии и ничья Германии и Польши де-факто лишили сборную Украины каких-либо шансов побороться за выход в плей-офф чемпионата Европы 2016 года.

Матч со сборной Польши не будет иметь никакого турнирного значения для украинцев.