УЕФА объявит решение по делу о поведении турецких и хорватских фанатов в понедельник

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в понедельник огласит решения, которые будут приняты в отношении Хорватского футбольного союза и Турецкой футбольной федерации, сообщает Sports.ru.

Накануне из-за действий болельщиков прерывался матч между сборными Хорватии и Чехии (2:2). Балканские фанаты применяли пиротехнику, бросали файеры на поле и устроили драку. Также хорватам инкриминировано использование нацистской символики.

Болельщики сборной Турции во время матча с национальной командой Испании (0:3) применяли пиротехнику и бросали файеры. Также туркам инкриминировано проникновение на поле.

В связи с поведением болельщиков УЕФА начал разбирательство в отношении Хорватского футбольного союза и Турецкой футбольной федерации. Н

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе УЕФА оштрафовал Российский футбольный союз на 150 тысяч евро и условно дисквалифицировал сборную России, болельщики которой поучаствовали в беспорядках во время матча с национальной командой Англии (1:1).