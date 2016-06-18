Сборная Украины уступила команде страны, в которой менее 40 профессиональных футболистов

Главный тренер сборной Северной Ирландии по футболу Майкл О’Нил рассказал об особенностях своей работы, сообщает сайт Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA).

"В Северной Ирландии менее 40 профессиональных футболистов, из которых мне приходится собирать команду. Где я только не был в поисках игроков: "Флитвуд", "Бертон", "Донкастер", "Лутон", "Моркэмб"... Иногда работа главного тренера не такая уж и привлекательная", - посетовал О’Нил.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины проиграла матч 2-го тура Евро-2016 сборной Северной Ирландии со счетом 0:2. Команда Михаила Фоменко стала первой на Евро-2016, кто лишился всех шансов на попадание в плей-офф. Украинцы еще проведут матч группового этапа с командой Польши, но эта игра не будет иметь для команды никакого турнирного значения.