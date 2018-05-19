Анонс событий Евро-2016: день №9

Бельгия - Ирландия: еще один бой за плей-офф

После провала в первом туре Евро-2016 матч против Ирландии обретает для бельгийцев особое значение. Нет смысла говорить, что команда Марка Вильмотса обязана побеждать - это очевидно. Но кроме этого "Красные Дьяволы", упакованные звездами первой-второй величины, должны еще и показать, что могут быть на поле единым коллективом, чего не было видно в матче против Италии.

Ирландия, безусловно, также не самый приятный соперник - команда Мартина О'Нила умеет навязывать свою игру и настроена сегодня добиться, по крайней мере, ничейного результата. С другой стороны, если не обыгрывать Ирландию, то кого обыгрывать тогда вообще?

"Думаю, будет упорный матч, - говорит бельгийский тренер Марк Вильмотс. - Нам нужна победа, а потому мы должны прибрать инициативу к рукам и диктовать условия. Но важно проявить терпение, не бросаться уж слишком вперед, не давать сопернику много свободного пространства. Это очень опасная команда с быстрыми контратаками, и надо об этом помнить".

Наставник ирландцев О'Нил уже пообещал дать бой сопернику. "Мы оказали серьезное сопротивление шведам, возможно, даже могли выиграть тот поединок. Однако не получилось. Сейчас у нас есть возможность выйти на поле и показать те же целеустремленность и решительность, что и в первой встрече. Надеемся, что дадим бельгийцам бой", - заявил специалист.

При этом он отметил, что его команде в сегодняшней игре нужно будет отдать все силы для достижения результата. "Нужно играть так, чтобы не было стыдно при посадке в самолет, который отправится на родину", - подчеркнул О'Нил.

Исландия - Венгрия: без определенного преимущества

Сборные Исландии и Венгрии в первом туре чемпионата Европы оставили по себе лишь приятное впечатление. Исландия удержала ничью с Португалией, а Венгрия преподнесла первую сенсацию на турнире, обыграв Австрию. Неудивительно, что перед личной встречей наставники обеих команд нахваливали лучшие качества противника.

"У Венгрии хорошая команда. Меня они действительно впечатлили. Считаю, в финальной стадии они сделали заметный шаг вперед. Хорошо организованная и трудолюбивая сборная", - отметил наставник Исландии Ларс Лагербек.

"Исландцы - совсем другой соперник, они дисциплинированы и мощны физически, у них другой игровой стиль. Обладают большим международным опытом и могут похвастать шикарным командным духом", - не остался в долгу главный тренер Венгрии Бернд Шторк.

Накануне встречи шансы команд на победу оцениваются примерно одинаково - исландцы обладают лишь незначительным преимуществом. Такое же преимущество в уверенности перед игрой продемонстрировал максималист Лагербек: "Впереди у нас еще два матча, и в каждом мы будем стараться набрать три очка. В первую очередь нужно выйти из группы, но желательно еще и занять место повыше. Так что в матче с Венгрией мы намерены побеждать".

Португалия - Австрия: матч после выученных уроков

После поражение в первом матче чемпионата Австрия не опустила руки и продолжает борьбу за выход в плей-офф турнира. Главный тренер австрийской команды Марсель Коллер уже заявил, что поражение от венгров стало полезным уроком для его команды и теперь, во встрече с Португалией, она должна сыграть иначе. Это естественно, ведь поражение в сегодняшнем поединке вполне может сделать Австрию второй командой после Украины, которая потеряет все шансы на выход из группы Евро-2016.

"Нужно сыграть по-другому, чем во встрече с венграми. Мы все тщательно проанализировали. Надеюсь, это был полезный урок. Очень важно лучше пользоваться своими шансами, компактнее действовать в защите и играть спокойнее. На этом уровне все решают мелочи. И вот в этих мелочах необходимо превзойти оппонентов", - считает Коллер.

Естественно, журналисты не могли не спросить у Коллера о том, как его команда будет сдерживать лидера соперников Криштиану Роналду, но ответ тренера нисколько не удивил. "Сборная Португалии – не только Криштиану Роналду. У них очень индивидуально сильные и мастеровитые игроки. Они могут обыграть оппонента один в один и решить судьбу любого матча. Роналду, конечно же, явный лидер, но нам необходимо хорошо сыграть в защите именно с командной точки зрения", - добавил тренер.

При этом португальский специалист Фернанду Сантуш считает, что матч против Исландии не был для его команды провальным, но в поединке с Австрией она должна усилить собственную игру. "Против Исландии многое у нас получалось. Нужно развивать уже достигнутое, прибавив в тех компонентах игры, которые были не на высоте", - считает Сантуш.

Евро-2016. 15 июня. Календарь:

16:00. Бельгия - Ирландия (прямая трансляция - ТК "Футбол 2")

19:00. Исландия - Венгрия (прямая трансляция - ТК "Футбол 1")

22:00. Португалия - Австрия (прямая трансляция - ТК "Украина")

Матчи в компании друзей и за бокалом пива можно будет посмотреть в различных киевских фан-зонах - на Почтовой площади, Спортивной площади, Троицкой площади, Оболонской набережной, Трухановом острове или других местах.