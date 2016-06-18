Шевченко: "Команда еще не отошла от поражения психологически"

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2016 против сборной Польши, сообщает Чемпион.

«Команда психологически еще не отошла от матча с Северной Ирландией. Физически все готовы, а вот психологически поверить в то, что у нас уже нет шансов трудно.

Сегодня была тренировка восстановительная, где мы сыграли небольшую «двусторонку».

За что биться в матче с Польшей? Думаю, что мы должны сыграть за престиж команды. Показать, что мы что-то можем.

Конечно, трудно поверить, что после игры с Северной Ирландией мы стали первой командой, которая досрочно вылетела с Евро. Настроение у ребят на матч в Марселе боевое».

Как сообщал УНИАН, после поражения от сборной Северной Ирландии (0:2) национальная команда Украины потеряла даже теоритические шансы на выход в плей-офф.