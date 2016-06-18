Игрок сборной Украины Бутко: "Мы не готовы к Евро"

12:21, 18 июня 2016
Евро 2016
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Крайний защитник сборной Украины дал короткий комментарий касательно вылета национальной команды с Евро-2016.

euro2016.ffu.org.ua

Украинец заявил, что сборная была не готова к чемпионату Европы в психологическом плане в эфире телеканала "Футбол 1".

«Два поражения по 0:2. Наверное, мы были не готовы к Евро, вот и все. Не готовы больше психологически. На тренировках мы работали хорошо.

Смотрели ли мы матч с Северной Ирландией? Чуть-чуть. Но тренер сказал, что по горячим следам ничего говорить не будем, а разберем завтра», – отметил Бутко.

Как сообщал УНИАН, после поражения от сборной Северной Ирландии (0:2) национальная команда Украины потеряла даже теоритические шансы на выход в плей-офф.

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