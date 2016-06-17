Фанаты поддержали сборную Украины после поражения от Северной Ирландии

В пятницу вечером национальная сборная команда Украины провела открытую тренировку на стадионе «Жорж Каркассон» в Экс-ан-Провансе, сообщает ФФУ.

Приятным фактом для команды стало прибытие на тренировочную арену болельщиков сборной Украины, которые решили поддержать «сине-желтых» после обидного поражения от Северной Ирландии.

Тренировочная сессия украинцев была преимущественно восстановительного характера. Часть футболистов, которые играли в Лионе со стартовых минут, работали с тренером по физподготовке Виталием Шпанюком.

Все остальные «сборники» посвятили тренировочное время игровым сериям, чтобы на сто процентов быть готовыми к будущему противостоянию с Польшей.

Как сообщал УНИАН, накануне наша команда проиграла сборной Северной Ирландии со счетом 0:2. До этого, в 1-м туре Евро-2016 украинцы уступили действующим чемпионам мира из Германии с тем же счетом - 0:2.

Украинская сборная стала первой из команд-участниц Евро которая потеряла шансы на продолжение борьбы в плей-офф. Последний матч группового этапа с командой Польши не будет иметь для украинцев никакого турнирного значения.