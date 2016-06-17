Евро-2016: Испания разгромила Турцию и вышла в 1/8 финала

В Ницце завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, в котором сборная Испании разгромила команду Турции со счетом 3:0.

Судьба матча была решена еще в концовке первого тайма.

Испанцы владели полным преимуществом с самого начала игры, но долгое время не могла преодолеть насыщенную оборону соперника. Тем не менее, в концовке первого тайма действующие чемпионы Европы (победители Евро-2012) сумели отличиться дважды подряд.

На 34-й минуте счет открыл Альваро Мората, который замкнул передачу Нолито красивым и точным ударом головой. А спустя 3 минуты, на 37-й, отличился уже сам Нолито, удвоивший преимущество своей команды.

А в начале второго тайма испанцы довели свое преимущество до крупного. Мората оформил дубль, завершив комбинацию с участием Иньесты и Альбы.

Таким образом, испанцы одержали вторую победу побряд и набрали 6 очков. У сборной Хорватии - 4 балла и 2-е место, Чехии - 1, Турции - 0.

Испания - Турция - 3:0 (2:0)

Голы: Мората (34, 48), Нолито (37).

И: де Хеа, Хуанфран Торрес, Серхио Рамос, Пике, Бускетс, Иньеста, Альба Жорди (Аспиликуэта, 81'), Фабрегас (Коке 71'), Силва (Бруно, 64'), Мората, Нолито

Т: Бабаджан, Балта, Генюл, Инан (Малли 70'), 6. Чалханоглу (Шахин 46'), Озьякуп ( Шахан, 62'), Топал, Туфан, Эркин, Туран, Йылмаз

Предупреждения: Серхио Рамос 1' - Туфан 41', Йылмаз 9'