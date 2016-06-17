Хорватские фанаты устроили побоище на трибуне во время матча Евро-2016 с Чехией

Матч чемпионата Европы по футболу Чехия - Хорватия в Сент-Этьене был отмечен очередными фанатскими беспорядками, зачинщиками которых стали хорватские ультрас.

В концовке матча перед трибуной с болельщиками сборной Хорватии внезапно появился полностью экипированный французский спецназ, что моментально наклалило обстановку. Видимо, полицейские получили какую-то информацию. Часть фанатов из Хорватии стали зажигать файеры и бросать на поле. Игра была остановлена на несколько минут, так как поле заволокло едким дымом. Спустя несколько минут все файеры были потушены и игра возобновилась.

В то же время, на трибуне хорватских болельщиков началась драка, которая не прекращалась до конца матча.

Сам матч завершился со счетом 2:2.

Как сообщал УНИАН, беспорядки с участием фанатов на Евро происходят уже не первый раз. Ранее подрались болельщики Польши и Северной Ирландии, ультрас немецкого "Динамо" (Дрезден) избили болельщиков сборной Украины перед матчем Германия - Украина, а самый громкий инцидент случился в день игры Англия - Россия в Марселе, когда драки происходили до матча, во время игры и по ее окончании.