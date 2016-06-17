Евро-2016: Хорватия упустила победу в матче с Чехией

В Сент-Этьене закончился матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, в котором сборная Хорватии не сумела удержать победу в матче с командой Чехии, ведя с преимуществом в два гола - 2:2.

Судьба матча была решена в середине второго тайма.

В этой игре хорваты имели заметное преимущество с самого начала матча. А на 37-й минуте Иван Перишич блаодаря индивидуальному мастерству забил гол. Игрок вошел в штрафную, ударил и попал прямо в угол ворот - 1:0.

Во втором тайме хорватские футболисты продолжали оказывать давление на соперника и на 59-й минуте отличился Иван Ракитич. Детская ошибка чехов при выходе от своих ворот, привела к тому, что мяч перехватил Брозович, отдал пас на Ракитича и тот выйдя один на один с Петером Чехом перекинул мяч через вратаря - 2:0.

Тем не менее, без интриги в этом матче не обошлось. На 76-й минуте чехи потихоньку перешли на половину поля соперника и Шкода после навеса справа головой умело подрезал мячв верхний угол ворот, прямо под крестовину - 2:1. А уже в добавленное арбитром время, на 94-й минуте, Домагой Вида сыграл рукой в своей штрафной площади и дал возможность пробить пенальти чехам. Томаш Нецид был безупречен при реализации 11-метрового - 2:2

Таким образом, у хорватов по итогам двух игр 4 балла, а у чехов - 1.

Сегодня поздно вечером также состоится второй матч этой группы Испания - Турция.

Чехия - Хорватия - 2:2 (0:1)

Голы: Шкода 76', Нецид, 90+4 - Перишич И. 37', Ракитич 59'

Ч: Чех, Кадержабек, Губник, Сивок, Лимберски, Плашил, Крейчи, Скалак (Шкода, 67'), Дарида, Росицки, Лафата (Шурап, 67')

Х: Субашич Д., Вида, Чорлука, Срна, Перишич И., Модрич (Ковачич, 62'), Брозович, Бадель, Праньич, Ракитич, Манджукич

Предупреждения: Сивок 72' - Бадель 14', Брозович 74'