Евро-2016: Италия в концовке вырывает победу над Швецией

В Тулузе завершился первый матч очередного игрового дня Евро-2016. в котором сборная Италии в самой концовке матча "дожала" команду Швеции - 1:0.

На протяжении матча итальянцы имели заметное преимущество и гораздо чаще атаковали. Пожалуй, самый острый момент не использовал Пароло, который после навеса с фланга бил головой по воротам и попал в перекладину.

У соперника самым активным, как обычно, был Златан Ибрагимович, но звездному шведскому форварду так и не предоставили свободы действий итальянские защитники. А когда он все-таки вырывался на свободное пространство, удары веда были неточными.

Решающий момент в игре случился в самой концовке, когда на 88-й минуте на ударную позицию вышел Эдер и прбил в противоход вратарю, в нижний угол, рядом со штангой.

Таким образом, после двух игр у итальянцев 6 очков, а у шведов остался 1 балл. Другой матч группы Ирландия - Бельгия состоится в субботу, 18 июня.

Италия - Швеция - 1:0 (0:0)

Гол: Эдер, 88.

И: Буффон, Барцальи, Джаккерини, Бонуччи, Кьеллини, де Росси (Мотта, 74'), Кандрева, Флоренци (Стураро, 85'), Пароло, Пелле (Дзадза, 60'), Эдер.

Ш: Исакссон, Юханссон, Гренквист, Ольссон М., Линделёф, Форсберг (Левицки, 79'), Ларссон, Экдаль (Дурмаз, 79'), Чельстрем, Гвидетти (Берг, 85'), Ибрагимович

Предупреждения: де Росси 69, Буффон, 90