Путин "не понимает", как 200 российских фанов "отметелили" несколько тысяч англичан на Евро
Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме ответил на вопрос о российских болельщиках, которые устроили беспорядки на чемпионате Европы по футболу во Франции.
Он выразил сожаление, что матчи Евро-2016 затмевают скандалы с фанатами, передает РБК.
"Я правда не понимаю, как 200 наших болельщиков отметелили несколько тысяч англичан", — сказал Путин.
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При этом глава РФ выразил сожаление, что Евро-2016 затмевают скандалы с болельщиками. "По-моему, меньше внимания уже на футбол обращают, чем на драки болельщиков. Очень печально. И я сожалею об этом", — сказал президент России.
По его мнению, в этой ситуации следует исходить "из каких-то общих критериев, и ответственность за содеянное должна быть максимально персонифицирована и отношение к нарушителям должно быть одинаковым".
Как сообщал УНИАН 11 июня в Марселе состоялся матч 1-го тура группового этапа Евро-2016 Россия - Англия, который сопровождался беспорядками как на трибунах стадиона, так и до и после игры. Несколько болельщиков были тяжело ранены.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с предупреждением, что сборные России и Англии могут быть исключены из числа участников чемпионата Европы-2016, если их болельщики снова будут замечены в организации массовых беспорядков после инцидентов в Марселе.