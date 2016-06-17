Национальный колорит на Евро-2016: как болельщики поддерживают свои сборные (фото)

При этом как на трибунах, так и во время прогулок по городу болельщики стараются выбирать одежду в национальном стиле, аксессуары с национальным колоритом, а также разрисовывать свои тела в цвета своих сборных.

Таким образом футбольные трибуны во время Евро-2016 окрашиваются в национальные цвета той или иной сборной.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 16 июня с момента начала Евро-2016 во Франции за нарушение порядка были задержаны 323 человека, из них 196 были арестованы.

Больше всего "отличились" российские футбольные болельщики. За устроенные беспорядки и драки в отношении 20 российских граждан было принято решение о депортации из Франции.