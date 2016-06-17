Пресс-конференцию сборной Украины на Евро отменили в последний момент

Пресс-конференция главного тренера сборной Украины Михаила Фоменко и одного из игроков команды, которая должна была состояться в украинском Медиа-центре в Экс-ан-Провансе сегодня вечером, отменена, сообщает ФФУ.

На этой конференции, тренер и игрок должны были подвести итоги второго матча на Евро-2016 против Северной Ирландии.

"Тренировка команды состоится в 18:30, 30 минут, которой будут открытыми для СМИ. Потом журналисты будут иметь возможность пройти на территорию микст-зоны, где можно будет пообщаться с игроками", - говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

Как сообщал УНИАН, накануне сборная Украины уступила команде Северной Ирландии со счетом 0:2 и стала первой командой, которая выбыла из числа претендентов на победу в Евро-2016. Перед этим украинцы уступили действующим чемпионам мира из Германии с тем же счетом 0:2.

Команда проведет матч 3-го тура группового турнира против сборной Польши (21 июня), однако он не будет иметь никакого турнирного значения для украинцев.