Анонс событий Евро-2016: день №8

Италия - Швеция: в шаге от рекорда

Сборная Италии стала одной из тех команд, которые оставили самое приятное впечатление по своей игре в первом туре группового турнира Евро-2016. Тогда подопечные Антонио Конте в ярком стиле обыграли бельгийцев со счетом 2:0. Сегодняшний соперник Скуадры А'Дзурры - сборная Швеции - не блещет такими же громкими именами, как бельгийцы, но являют собой более слаженный коллектив. Потому наверняка итальянцам придется не так уж и просто.

Не секрет, что центральной фигурой в составе шведов является форвард Златан Ибрахимович. Именно он создавал больше всего проблем ирландцам в первой игре чемпионата, и именно к нему будет приковано особое внимание итальянской защиты. Ибрахимович забивал итальянцам еще на Евро-2004 - тот гол позже был признан самым красивым на чемпионате в Португалии. Сегодня от Златана ждут любого гола, и если швед сумеет отличится, то станет первым футболистом, который поражал ворота соперника на четырех разных чемпионатах Европы. Ибрахимович, кстати, настраивается в этой игре лишь на победу. "Если мы несколько улучшим свою игру, то можем обыграть Италию", - считает 34-летний бомбардир.

Наставник сборной Швеции Эрик Хамрен также считает, что ничего невозможного для его подопечных в этом матче нет. "Мы должны эффективно распоряжаться своими шансами. Большого количества моментов у нас, скорее всего, не будет, так что мы должны выжать максимум из того, что создадим. Предполагаем, что итальянцы будут больше владеть мячом. Придется не только много бегать, но и думать", - считает шведский специалист.

Вместе с тем, Антонио Конте считает, что его команде не следует во время игры со шведами думать исключительно об опасности со стороны Ибрахимовича. "Проблем нашей обороне будет доставлять не только Ибрахимович. Их может обеспечить и Форсберг, и Гвидетти, а, может, они придут со стандарта. Когда мы анализируем соперника, то в первую очередь изучаем его как команду, а уже потом раскладываем на индивидуальности и препарируем их изъяны", — говорит Конте.

Кроме того, итальянец подчеркнул, что победа над сборной Бельгии ничуть не повлияла на боевой настрой команды. "Мы хорошо сыграли против Бельгии и наилучшим образом начали турнир, но ничего еще не добились. Мы еще не вышли из группы, то есть пока не выполнили даже первую задачу. Так что нос никто не задирает", - добавил специалист.

Чехия - Хорватия: трагедия объединяет

В первом туре групповой стадии Евро-2016 сборная Хорватии стала лидером по количеству созданных, но не реализованных голевых моментов. Встречу против Турции подопечные Анте Чачича выиграли со счетом 1:0, но вполне могли громить соперника - игра "клетчатой" сборной давала все основания считать ее одним из скрытых фаворитов Евро-2016.

Матч против Чехии - это вторая попытка Хорватии продемонстрировать свой класс, но проще, чем с Турцией ей не будет. Балканцам будет противостоять крепкая защитная команда, которая почти весь матч держала свои ворота в неприкасаемости против грозной Испании. Тем не менее, атакующий потенциал хорватов также очень хорош, плюс крайне важно, что в команде присутствует здоровый микроклимат. В течение недели сборная пережила две трагедии - сначала у защитника Дарио Срны умер отец, а затем муж главного бухгалтера сборной перенес инсульт. Сборная сплотилась после этих бед и наверняка теперь обладает еще более сильным характером.

Наставник сборной Чехии Павел Врба пообещал, что в матче с Хорватией его команда будет больше внимания уделять атакам, чем это было в предыдущей игре с Испанией. Ключевой фигурой в чешском нападении является полузащитник-ветеран Томаш Росицки, и Чачич акцентировал на нем внимание во время пресс-конференции."Дарио Срна в хорошей форме, и завтра он поведет команду за собой. Все футболисты, которые играли с Турцией, прекрасно готовы. Все, что произошло с нами в последнее время, повергло нас в шок, но мы уже отошли от него", - заявил перед матчем Чачич.

"Главное достоинство сборной Чехии в том, что это настоящая команда. Ее ключевой игрок — Роcицки. Все соперники чехов должны помнить о нем, и мы — не исключение", - подчеркнул хорватский специалист.

Испания - Турция: не опозориться перед страной

Перед матчем с Испанией шансы сборной Турции на выход в плей-офф Евро-2016 выглядят совсем невысокими, потому команде Фатиха Терима сегодня нужно обязательно бороться за победу. Наставник команды подтверждает этот факт и добавляет, что его команда будет стремиться создавать и реализовывать голевые моменты.

"Я никогда не был тренером, который просит команду прижиматься к воротам и играть на отбой. Невозможно противостоять Испании, не имея плана на игру. Если сосредоточиться только на обороне, они все равно ее вскроют. Мы постараемся сыграть в свой футбол", - заявил Терим.

В матче против Хорватии сборная Турции скорее разочаровала своих поклонников, чем очаровала. Потому после поражения турецкие СМИ вылили на команду массу критики. Терим понимает ответственность команды перед болельщиками, и потому пообещал, что в игре с пиренейцами его подопечные выступят достойнее. "В матче с Испанией мы постараемся показать такую игру, чтобы стране не было за нас стыдно", - подчеркнул опытный специалист.

Тем временем, наставник сборной Испании Висенте Дель Боске накануне игры с Турцией был привычно дипломатичен. "Нужно понимать, что Турция может создать нам немало проблем. Это отличная команда, которая показывает яркий футбол и располагает сильными индивидуальностями. Нужно готовить себя к трудностям, которые возникнут на поле", - сказал тренер действующих чемпионов Европы.

Евро-2016. 15 июня. Календарь:

16:00. Италия - Швеция (прямая трансляция - ТК "Футбол 2")

19:00. Чехия - Хорватия (прямая трансляция - ТК "Футбол 1")

22:00. Испания - Турция (прямая трансляция - ТК "Украина")

Матчи в компании друзей и за бокалом пива можно будет посмотреть в различных киевских фан-зонах - на Почтовой площади, Спортивной площади, Троицкой площади, Оболонской набережной, Трухановом острове или других местах.