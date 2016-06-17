Болельщик сборной Северной Ирландии умер во время матча с командой Украины

13:51, 17 июня 2016
Евро 2016
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Роберту Рэйни было 62 года.

Фанату Роберту Рэйни было 62 года / bbc.com

Во время матча Евро-2016 Украина - Северная Ирландия трагическое событие произошло с ирландским болельщиком, сообщает BBC.

62-летний фанат Роберт Рэйни умер прямо во время игры. Врачи пытались провести реанимацию прямо на стадионе, но были вынуждены диагностировать смерть из-за сердечного приступа.

Это уже второй трагический случай с участием фанатов Северной Ирландии. Ранее, погиб 24-летний фанат, который упал на набережной в Ницце. Болельщики североирландцев почтили его память в матче против украинцев, аплодируя на 24-й минуте игры.

Как сообщал УНИАН, накануне сборная Северной Ирландии одержала победу над командой Украины со счетом 2:0. Эта победа стала первой в истории сборной Северной Ирландии на Евро.

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