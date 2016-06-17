Немецкие фанаты напали на бразильских журналистов: "Валите отсюда, ниггеры"

Двое бразильских журналистов из телекомпании Bandeirantes Фернандо Энрике де Оливейра и Соня Блота рассказали, что перед матчем Германия – Польша на них напала толпа агрессивных немецких болельщиков, сообщает Eurosport.

«Мужик в сопровождении группы из 50 фанатов подошел и заорал «Валите, ниггеры!». Я попросил его не трогать Соню. Когда мы двинулись оттуда, парень снова заорал «проваливайте, ниггеры» и отвесил мне пощечину. Это не физическая боль, а психологическая и моральная. Будто мы до конца жизни должны извиняться за то, что мы черные и нас меньшинство», – рассказал оператор Оливейра.

Примечательно, что Соня Блота, известная в Бразилии журналистка, не чернокожая.

Как сообщал УНИАН, после старта Евро-2016 власти Франции произвели 323 ареста футбольных фанатов.