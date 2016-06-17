Соцсети отреагировали на проигрыш сборной Украины в матче с Северной Ирландией на Евро-2016

Больше всего фотожаб собрал пользователь Андрей Хоманчук в Facebook.

Некоторые пользователи усмотрели в проигрыше украинской команды далеко идущие цели.

Также особую популярность среди пользователей имел ролик с роботом, "играющим" в футбол, которым они характеризовали игру украинской сборной.

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Как сообщал УНИАН, 16 июня сборная Украины по футболу проиграла второй матч на чемпионате Европы по футболу. И если в первом матче против сборной Германии украинцы смотрелись достойно и их проигрыш болельщики восприняли без упрека, то в матче против Северной Ирландии украинская команда выглядела беззубо, чем и вызвала гнев пользователей.