УЕФА подтвердил "достижение" сборной Украины на Евро
Наша команда первой выбыла из турнира, потерпев два поражения подряд.
Союз европейских футбольных ассоциаций подтвердил вылет сборной Украины из числа претендентов на титул чемпиона Европы-2016 постом на своей страничке в Twitter.
"Украина являются первой командой, которая исключается из числа участников Евро", - сообщает УЕФА.
Напомним, что сборная Украины наряду с командой Албании проиграла два матча группового турнира подряд. Но если у Албании еще есть шансы занять 3-е место и пройти в плей-офф, то сборная Украины уже никак не сможет подняться выше 4-го места в группе.
Как сообщал УНИАН, накануне наша команда проиграла сборной Северной Ирландии со счетом 0:2. До этого, в 1-м туре Евро-2016 наша команда уступила действующим чемпионам мира из Германии с тем же счетом - 0:2.