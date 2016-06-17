УЕФА подтвердил "достижение" сборной Украины на Евро

Союз европейских футбольных ассоциаций подтвердил вылет сборной Украины из числа претендентов на титул чемпиона Европы-2016 постом на своей страничке в Twitter.

"Украина являются первой командой, которая исключается из числа участников Евро", - сообщает УЕФА.

Напомним, что сборная Украины наряду с командой Албании проиграла два матча группового турнира подряд. Но если у Албании еще есть шансы занять 3-е место и пройти в плей-офф, то сборная Украины уже никак не сможет подняться выше 4-го места в группе.

Как сообщал УНИАН, накануне наша команда проиграла сборной Северной Ирландии со счетом 0:2. До этого, в 1-м туре Евро-2016 наша команда уступила действующим чемпионам мира из Германии с тем же счетом - 0:2.