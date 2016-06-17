Сборная Украины на Евро-2016 – разбитая иллюзия

Вчера сборная Украины стала второй командой после Албании, которая проиграла первые два матча на чемпионате Европы. Но если Албания - страна-карлик по футбольным меркам - заставила сочувствовать себе весь футбольный мир, то об Украине такого не скажешь. Приехав во Францию с серьезными амбициями, команда Михаила Фоменко бесславно покинет турнир по окончании групповой стадии соревнований. Сборная Украины оказалась не готова к вызовам Евро-2016.

Так складывается, что на нынешнем чемпионате Европы почти все сборные можно условно поделить на те, что любят контролировать мяч, и те, которые предпочитают отдать инициативу сопернику и действовать на контратаках. Очевидно, украинцы относятся ко второй категории команд.

Данный подход к игре сборной был выстроен еще в середине 90-х годов - времена и тренеры менялись, в Украине рождались талантливые и техничные футболисты, но главная команда страны по-прежнему не могла или даже не желала учиться играть первым номером. Именно поэтому мы часто теряли очки в отборочных матчах с заведомо более слабыми командами и год за годом не выходили на чемпионаты мира и Европы. Теперь, когда УЕФА расширила Евро с 16 до 24 команд, украинцы будут более-менее регулярно появляться на этом турнире, но проблема от этого никуда не денется.

У нас никогда не было тренера, который был бы готов научить футболистов сборной играть иначе и думать иначе.

Объективно, у нас есть сборная, которая никогда не умела хорошо играть на победу против команд такого плана, как Северная Ирландия. Когда наступает время навязывать свою игру, преобразовывать территориальное преимущество в голевые моменты, наши футболисты традиционно не знают, что поделать с защитой соперника. В отборочном турнире к Евро-2016 команде Михаила Фоменко тяжело дался даже домашний матч против Люксембурга - тогда украинцы все-таки выиграли 3:0, но все голы забили лишь после первого тайма. Северная Ирландия сполна воспользовалась этими слабостями нашей команды - высокий прессинг заставил украинцев биться лбом о британскую стену и, вполне естественно, что при тщетных попытках создать хотя бы один серьезный голевой момент у украинцев начали иссякать силы. Недостаток концентрации во втором тайме и первый пропущенный гол - это как раз следствие беззубой игры в нападении. А плана "Б" у тренерского штаба не существовало в природе - ни у нынешнего, ни у большинства предыдущих.

Объективно, у нас никогда не было тренера, который был бы готов научить футболистов сборной играть иначе и думать иначе. Более того, часть исполнителей в команде вообще никогда в жизни не работала под руководством сильного наставника, умеющего правильно выбирать тактику в зависимости от соперника, реагировать на ход игры и главное - желающего постоянно развиваться. Увы, те специалисты, которых мы считаем неплохими по украинским меркам, выглядят примитивно даже на среднеевропейском уровне. Безвестный ранее наставник сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил доказал это сполна - вчера не столько сборная Северной Ирландии переиграла Украину, сколько О'Нил обыграл Фоменко. После матча наставник нашей команды сказал, что Северная Ирландия его ничем не удивила. Нет, Михаил Иванович, это сборная Украины ничем не удивила соперника. Ноль по-настоящему острых голевых моментов за 90 минут - это жесткий вердикт всей подготовке украинской команды к Евро-2016.

25 минут матча против сборной Германии ввели в иллюзию, что Украина способна на равных противостоять серьезным соперникам на чемпионате.

Объективно, у нас никогда не было такого руководства Федерации футбола, при которым были бы возможны фундаментальные изменения в подходе к национальной сборной. ФФУ годами создает для футболистов идеальные условия для проживания и подготовки к матчам, но чаще всего делает ставку на тренеров, которые были бы лояльны Федерации, на которых при случае можно было бы надавить, попросить "проявить понимание". Именно поэтому у нас никогда не было наставников-легионеров, а главным тренером сборной становится человек, которому было поручено найти главного тренера сборной. Фоменко действительно был удобен - при случае ему можно было навязать ассистента, пусть это даже сам Андрей Шевченко, при случае провести манипуляцию с неприглашением, а затем приглашением футболистов из чемпионата России. Благо, тренер был готов брать на себя ответственность за эти действия, ведь куда ему деваться? Другая работа такого же ранга для него недостижима.

В конце концов, можно было даже провалить работу с поиском спарринг-партнеров для команды перед Евро-2016 - Фоменко и тут с покорностью заявлял, что все в порядке.

В этой системе координат нет места для истории успеха. 25 минут матча против сборной Германии ввели в иллюзию, что Украина способна на равных противостоять серьезным соперникам на чемпионате, 90 минут против Северной Ирландии разбили эту иллюзию в пух и прах. Теперь проявленная уверенность наших футболистов и тренерского штаба перед Евро-2016 выглядит не иначе, как высокомерие, а хороший микроклимат в команде - легкомыслием.

Тем не менее, после вылета с Евро-2016 наши футболисты не стали хуже, а сборная Украины, имея действующий состав и молодых исполнителей в резерве, по-прежнему может добиваться успехов в Европе. Вероятно, уже следующий матч против Польши, которая по стилю игры более удобна для нашей команды, чем Северная Ирландия, докажет эту истину. Тем не менее, без фундаментальных изменений в украинском футбольном хозяйстве наша сборная может на многие годы остаться потенциально крепким коллективом, который не в состоянии преобразовывать свое мастерство в класс.

Алексей Игнатенко